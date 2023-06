Mort Cause de Décès : Le comique Pat Cooper est mort à l’âge de 93 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Pat Cooper, un célèbre comédien de stand-up, décède à 93 ans

Pat Cooper, un comédien de stand-up bien connu, est décédé à l’âge de 93 ans, selon une déclaration de sa femme. La cause du décès n’a pas été révélée. Une carrière marquée par des performances mémorables Cooper a commencé sa carrière dans les années 1950 dans des clubs de la côte Est avant de devenir la première partie d’artistes renommés tels que Jerry Lewis, Tony Bennett et Frank Sinatra. Connu sous le nom de “Comedian of Outrage”, il est devenu célèbre pour ses performances mémorables dans des clubs et des casinos jusqu’à sa retraite en 2012. Des hommages touchants de la part de ses collègues et amis Les hommages à Pat Cooper ont vite afflué sur les réseaux sociaux. La comédienne Tammy Pescatelli a déclaré que Cooper avait été son idole lorsqu’elle était petite fille et son amie et sa famille lorsqu’elle est devenue comédienne. Sa mort est une grande perte pour l’industrie de la comédie. Un héritage durable Cooper laisse dans le deuil sa femme, trois sœurs, trois enfants et cinq petits-enfants. Son héritage dans l’industrie de la comédie restera à jamais gravé dans les mémoires de ses fans et de ses pairs.

C’est avec tristesse que nous disons adieu à Pat Cooper, un comédien de stand-up légendaire. Son humour, son charme et sa personnalité unique manqueront à tous ceux qui l’ont connu et admiré. Merci, Pat, pour toutes les années de rires et de divertissement que tu nous as offertes. Tu vas nous manquer.