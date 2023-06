Mort Cause de Décès : Le compromis à la belge a cessé d’exister.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Difficulté de gouverner avec quatre familles politiques

Difficile, en effet, d’accorder les violons dans un gouvernement composé que 4 familles politiques. Les quatre saisons, mais si l’on devait en tirer un bulletin météorologique, il est clair qu’on aura vu plus de grisaille que de soleil. En Monsieur météo en chef, Alexander De Croo n’aura pas eu à annoncer que des bonnes nouvelles. La législature aura été marquée par deux crises importantes, le Covid et la crise financière.

Des mesures d’aides tardives

Et, à chaque fois, les mesures d’aides aux citoyens et aux entreprises auront tardé à tomber. Toutes les décisions semblent d’ailleurs prendre un temps fou à aboutir. Comme cet accord sur le nucléaire, la réforme de la fiscalité, et bien d’autres dossiers pourtant chauds.

L’impasse du compromis à la Belge

Comme si le compromis à la Belge était mort, chaque formation politique campant sur ses positions, refusant l’aval dans un dossier si elle n’obtient pas compensation dans l’autre…

La Belgique est un pays complexe, avec des divisions linguistiques et politiques importantes. La constitution prévoit donc un gouvernement fédéral composé de représentants des différentes régions et communautés linguistiques. Mais cette diversité rend difficile la prise de décision. Chaque parti a ses propres intérêts et sa propre base électorale à satisfaire, ce qui rend difficile la recherche d’un consensus.

La crise du Covid a mis en lumière ces difficultés. Il a fallu plusieurs mois pour que les différentes parties se mettent d’accord sur les mesures à prendre pour lutter contre la pandémie. Et même après l’annonce de ces mesures, leur mise en œuvre a été difficile, avec des différences entre les régions et les communautés linguistiques.

La crise financière a également exacerbé les tensions. Les différents partis ont des idées différentes sur la manière de gérer l’économie et les finances publiques. Les mesures d’austérité proposées par certains partis ont été rejetées par d’autres, ce qui a rendu difficile la recherche d’un compromis.

La Belgique est donc confrontée à un dilemme : comment gouverner efficacement dans un pays divisé ? Il est clair que le compromis est essentiel, mais il ne peut pas être la seule solution. Il est également important d’écouter les voix de toutes les parties prenantes et de travailler ensemble pour trouver des solutions qui conviennent à tous.

En fin de compte, la réussite du gouvernement belge dépendra de sa capacité à surmonter les divisions et à travailler ensemble pour répondre aux défis du pays. Cela nécessitera des compromis, mais aussi une forte dose de volonté politique et de leadership. Espérons que les dirigeants belges seront à la hauteur de ce défi.