Mort Cause de Décès : Le conducteur décède après qu’une voiture tombe dans le canal à Ath.

La zone de secours de Wallonie picarde a envoyé sur place une ambulance et un Samu, ainsi qu’un bateau et des pompiers-plongeurs, mais il n’y avait plus rien à faire pour secourir le conducteur.

Un signalement inquiétant

Sa disparition avait été signalée dans le courant de la matinée, et celle-ci était considérée comme inquiétante.