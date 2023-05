Mort Cause de Décès : Le conjoint, suspecté d’avoir piraté la plaignante, est décédé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le Mari Soupçonné d’Avoir Piraté la Plaignante Décède Après Avoir Ingesté du Poison

Kottayam ∙ Le mari, que la police soupçonne d’avoir piraté la plaignante à mort dans une affaire d’échange de partenaires via les réseaux sociaux, est décédé alors qu’il suivait un traitement après avoir ingéré du poison. Shino Mathew (32 ans) est décédé à Nedumau Pulimoot. Il est décédé à quatre heures du matin hier au…

La police de Kottayam enquêtait sur l’affaire d’échange de partenaires depuis un certain temps maintenant. La plaignante avait déposé une plainte contre son mari, Shino Mathew, alléguant qu’il avait piraté son compte de réseau social et avait échangé des partenaires avec d’autres personnes. La plaignante avait également affirmé que Shino Mathew avait amené des étrangers à la maison pour des échanges de partenaires.

La police avait arrêté Shino Mathew en vertu de la loi sur la cybercriminalité. Il avait été placé en détention provisoire et était en train de suivre un traitement pour les troubles mentaux. Cependant, hier matin, il a été découvert que Shino Mathew avait ingéré du poison et était dans un état critique.

L’enquête de la police

L’enquête de la police sur cette affaire est en cours. Les autorités ont déclaré que Shino Mathew avait ingéré du poison dans l’intention de se suicider. Cependant, ils n’ont pas encore déterminé la source du poison.

La police a également déclaré qu’ils vont maintenant enquêter sur l’implication de la plaignante dans cette affaire. Ils vont examiner de plus près les messages échangés entre Shino Mathew et la plaignante pour déterminer leur rôle dans cette affaire.

Les autorités ont également déclaré que la plaignante est en sécurité et qu’elle reçoit une assistance de la part de la police. Ils ont également demandé aux gens de ne pas partager de fausses informations sur l’affaire et de ne pas perturber la paix.

Conclusion

Cette affaire d’échange de partenaires a choqué la communauté locale de Kottayam. La mort de Shino Mathew a suscité de nombreuses questions, et l’enquête de la police devra déterminer les circonstances exactes de sa mort. Cependant, il est important de se rappeler que cette affaire est un rappel de l’importance de la sécurité en ligne. Les gens doivent être prudents lorsqu’ils partagent des informations sur les réseaux sociaux et doivent prendre des mesures pour protéger leur vie privée en ligne. En fin de compte, nous devons tous travailler ensemble pour créer un environnement en ligne plus sûr et plus sécurisé.