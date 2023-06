Mort Cause de Décès : Le coordinateur du FNDJT, Adoum Tchamaymi, décède lors d’affrontements dans le Tibesti au Tchad.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Compte rendu des affrontements entre l’armée et les rebelles au Tchad

Après une semaine d’affrontements qui a opposé l’armée et les rebelles du Front de la nation pour la démocratie et la justice (FNDJT), jusqu’à il y a trois jours dans le secteur de Wour de la province du Tibesti, dans le nord du Tchad, les deux camps avaient donné des bilans contradictoires de ces combats. Mais finalement, le mouvement rebelle a fini par reconnaître qu’il avait perdu plusieurs de ses responsables, dont son coordinateur, Adoum Tchamaymi, à sa tête depuis sa création en 2017, en assurant que cela n’a pas entamé sa détermination. Le coup dur subi par les rebelles Le n°2 du FNDJT le reconnaît, l’attaque qu’ils ont subi dimanche 4 juin à l’aube “a été un coup très dur“. Les combattants rebelles encerclés dans une grotte Après trois jours d’affrontements incessants contre les soldats lancés à leur poursuite, un groupe de combattants rebelles s’étaient retranchés la veille dans une grotte des massifs du Tibesti qu’ils considèrent comme sûre. C’est un lieu connu d’eux seuls et entouré d’un champ de mines, ils s’endorment du sommeil du juste, car ils pensent être en sécurité. L’attaque de l’armée Mais entretemps, l’armée, aidée par un complice qui leur a fait traverser le champ de mines, les encerclent et va lancer son attaque à l’aube, toujours selon Youssouf Tolli. La rébellion perd plusieurs combattants, parmi lesquels deux hauts gradés, le commandant des opérations du FNDJT et le commandant d’un escadron motorisé. Le leader de la rébellion blessé et décédé L’armée tchadienne ne le sait pas, mais le leader de cette rébellion, Adoum Tchamaïmi, se trouvait sur les lieux et a été blessé lors des affrontements. Sa garde rapprochée parvient à l’exfiltrer de la zone et va le ramener jusqu’à sa principale base dans le Sud libyen, où il va succomber à ses blessures il y a deux jours. Les réactions des deux camps Du côté de Ndjamena, on exulte, le ministre de la Défense, le général Daoud Yaya Brahim parle d'”une victoire totale” sur l’ennemi. Le n°2 du mouvement rebelle minimise : “On a perdu une bataille, mais cela n’a pas entamé le gros de nos forces“, assure Youssouf Tolli.

The article is about the recent clashes between the Chadian army and the rebels of the Front of the Nation for Democracy and Justice (FNDJT) in the province of Tibesti in northern Chad. The article reports that the two sides had given conflicting reports of the battles that had been ongoing for a week until three days ago. The rebel movement had eventually acknowledged that it had lost several of its leaders, including its coordinator Adoum Tchamaymi, who had been at its head since its creation in 2017, but insisted that this had not affected its determination. According to the article, the FNDJT suffered a severe blow during the attack by the Chadian army on 4th June at dawn. The rebels had been engaged in continuous fighting for three days against the pursuing soldiers before retreating to a cave in the Tibesti mountains. The article reports that the cave was known only to the rebels and surrounded by a minefield, leading them to believe that they were safe. However, the army, aided by a collaborator who helped them cross the minefield, encircled the rebels and launched an attack at dawn, resulting in the deaths of several rebel fighters, including two high-ranking officers. The article reveals that the leader of the rebellion, Adoum Tchamaïmi, was present during the attack, although the Chadian army was unaware of his presence. He was wounded during the fighting, and his close guard managed to evacuate him from the area, bringing him to the rebel's main base in southern Libya, where he died two days later from his injuries. The article provides contrasting reactions from the Chadian government and the FNDJT regarding the outcome of the battles. While the Chadian government declared a total victory over the rebels, the FNDJT's number two downplayed the defeat, saying that it had not affected the group's strength.