Mort Cause de Décès : Le coordinateur du FNDJT, Adoum Tchamaymi, décède lors des combats dans le Tibesti.

Les affrontements entre l’armée tchadienne et les rebelles du FNDJT dans le Tibesti

Après une semaine d’affrontements, l’armée tchadienne et les rebelles du Front de la nation pour la démocratie et la justice (FNDJT) s’affrontent dans la province du Tibesti, dans le nord du Tchad. Les deux camps ont donné des bilans contradictoires de ces combats, mais le mouvement rebelle a fini par reconnaître qu’il avait perdu plusieurs de ses responsables, dont son coordinateur Adoum Tchamaymi, à la tête du mouvement depuis sa création en 2017. Malgré cela, les rebelles ont affirmé que cela n’a pas entamé leur détermination.

Le numéro deux du FNDJT a admis que l’attaque qu’ils ont subie le 4 juin a été un coup dur. Après trois jours de combats incessants contre les soldats lancés à leur poursuite, un groupe de combattants rebelles s’est retranché dans une grotte des massifs du Tibesti qu’ils considèrent comme sûre. Cependant, l’armée, aidée par un complice qui leur a fait traverser le champ de mines, les a encerclés et a lancé son attaque à l’aube. La rébellion a perdu plusieurs combattants, dont deux hauts gradés, le commandant des opérations du FNDJT et le commandant d’un escadron motorisé.

Adoum Tchamaïmi, le leader de la rébellion, a été blessé lors des affrontements et sa garde rapprochée a réussi à l’exfiltrer de la zone. Cependant, il a succombé à ses blessures deux jours plus tard dans sa principale base dans le Sud libyen. Le ministre de la Défense tchadien, le général Daoud Yaya Brahim, a parlé d’« une victoire totale » sur l’ennemi, mais le numéro deux du mouvement rebelle a minimisé, assurant que « l’on a perdu une bataille, mais cela n’a pas entamé le gros de nos forces ».

Ces affrontements ont eu lieu dans une région du Tchad qui a déjà été le théâtre de nombreux combats entre les forces armées tchadiennes et différentes rébellions ces dernières années. La région est également connue pour être un point de transit pour les trafiquants d’armes, de drogues et de migrants. Le gouvernement tchadien a récemment renforcé sa présence militaire dans la région pour lutter contre ces activités illégales et assurer la sécurité des populations locales.

Malgré la perte de leur leader, les rebelles du FNDJT ont affirmé qu’ils ne renonceraient pas à leur lutte pour la démocratie et la justice au Tchad. Cependant, ces affrontements montrent que la situation reste instable dans cette partie du pays et que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour résoudre les problèmes de sécurité dans la région.