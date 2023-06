Mort Cause de Décès : Le Corse qui a inspiré le film Intouchables, Philippe Pozzo di Borgo, est décédé

Nécrologie – Mort cause de décès.

La mort de Philippe Pozzo di Borgo, l’homme qui a inspiré Intouchables

Introduction

La triste nouvelle a été annoncée ce vendredi 2 juin, sur les réseaux sociaux par Éric Toledano et Olivier Nakache, les réalisateurs d’Intouchables : l’homme qui a inspiré leur film phare est décédé. Philippe Pozzo di Borgo, issu d’une famille corse, s’est éteint à l’âge de 72 ans.

La vie de Philippe Pozzo di Borgo

Philippe Pozzo di Borgo était un homme issu d’une famille corse très riche. Il a travaillé dans le champagne et a été le directeur de la maison Pommery pendant de nombreuses années. Cependant, en 1993, il a eu un accident de parapente qui l’a laissé tétraplégique. Sa vie a alors radicalement changé.

La relation avec son auxiliaire de vie

La vie de Philippe Pozzo di Borgo a été transformée par sa relation avec son auxiliaire de vie, Abdel Yasmin Sellou. Cette amitié a inspiré le film Intouchables. Cette histoire émouvante a touché des millions de personnes à travers le monde.

Le succès d’Intouchables

Le film Intouchables a été un énorme succès. Il est devenu le deuxième plus grand succès du cinéma français avec 19,5 millions d’entrées. Le film a inspiré de nombreuses personnes et a permis de sensibiliser le public à la situation des personnes vulnérables et fragiles.

L’hommage d’Éric Toledano et Olivier Nakache

Éric Toledano et Olivier Nakache ont rendu hommage à Philippe Pozzo di Borgo sur Instagram. Ils ont déclaré : “En acceptant que l’on adapte son histoire dans Intouchables, il a changé notre vie et la vie de nombreuses personnes vulnérables et fragiles.”

Conclusion

La mort de Philippe Pozzo di Borgo est une perte immense. Son histoire a touché des millions de personnes à travers le monde et a permis de sensibiliser le public à la situation des personnes vulnérables et fragiles. Nous lui rendons hommage et nous nous souvenons de lui avec affection.