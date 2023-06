Mort Cause de Décès : Le créateur de Wolverine et dessinateur de comics Marvel, John Romita Sr., décède à l’âge de 93 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le monde des comics Marvel est en deuil suite au décès de John Romita Sr. à l’âge de 93 ans. Célèbre dessinateur, il est notamment connu pour avoir créé le personnage de Wolverine, le Punisher ainsi que la petite amie de Spider-Man, Mary Jane Watson.

John Romita Sr. a commencé sa carrière très tôt, à seulement 17 ans, en obtenant son premier contrat chez Manhattan’s General Hospital. Il a ensuite travaillé pour Timely Comics, qui sera renommé Marvel Comics en 1960. Durant ces premières années, il a remodélé Captain America et créé M-11, le robot humain.

En 1958, John Romita Sr. signe chez DC Comics, le rival de Marvel, et travaille sur Young Love et Girl’s Love Stories. Mais c’est en 1966 qu’il retourne chez Marvel, où il prend la place de Steve Ditko pour Spider-Man. Il développera ensuite le comic book The Amazing Spider-Man, qui deviendra le titre le plus vendu de la société.

En 1973, John Romita Sr. devient directeur artistique de Marvel, où il a joué un rôle déterminant dans la création de nombreux personnages, tels que Wolwerine, Mary Jane Watson et The Punisher. En collaboration avec le scénariste Roger Stern, il donne vie à la super-héroïne Monica Rambeau en tant que Captain Marvel.

John Romita Sr. laisse derrière lui un héritage artistique important dans le monde des comics Marvel. Son fils, John Romita Jr, est lui aussi dessinateur, et a repris les dessins de Spider-Man au début des années 1990, créant ensuite Daredevil et Ezekiel. Il a également donné un nouveau souffle à Iron Man et Thor.

Le décès de John Romita Sr. a été annoncé par son fils sur les réseaux sociaux, qui a demandé à ce que les pensées et les condoléances soient déposées par respect pour sa famille. Il a décrit son père comme “l’homme le plus formidable qu’il ait jamais rencontré” et espère pouvoir suivre ses traces dans le monde de l’art.

Le monde des comics Marvel perd une légende, mais l’héritage artistique de John Romita Sr. continuera de vivre à travers ses créations et sa contribution à l’univers Marvel.