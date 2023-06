Mort Cause de Décès : Le décès à 92 ans de Daniel Ellsberg, lanceur d’alerte des «Pentagon Papers»

Nécrologie – Mort cause de décès.

Daniel Ellsberg, célèbre lanceur d’alerte américain, est décédé vendredi à l’âge de 92 ans. Ancien analyste militaire, Ellsberg est surtout connu pour avoir dévoilé en 1971 les «Pentagon Papers», des documents confidentiels sur la planification de la guerre au Vietnam qui ont révélé que les gouvernements américains avaient menti au public sur la guerre et ont contribué à changer l’opinion publique américaine sur le sujet.

Les «Pentagon Papers» ont révélé que la guerre du Vietnam ne pouvait pas être gagnée par les États-Unis et que Washington avait néanmoins choisi de jouer la carte de l’escalade militaire. Les documents ont également montré que plusieurs gouvernements américains avaient menti au public sur la guerre, ce qui a suscité un tollé dans tout le pays.

Les révélations d’Ellsberg ont eu un impact majeur sur la politique américaine, contribuant à mettre fin à la guerre du Vietnam et à susciter un débat national sur la transparence du gouvernement. Ellsberg a été poursuivi en justice pour avoir divulgué les «Pentagon Papers», mais les charges ont finalement été abandonnées en raison de l’ingérence du gouvernement dans le procès.

Ellsberg, qui avait annoncé en mars être atteint d’un cancer incurable, a passé ses derniers mois à profiter de la vie avec sa famille et à regarder ses films préférés, notamment «Butch Cassidy et le Kid». Sa famille a déclaré qu’il était entouré de sa famille bien-aimée au moment de son décès et qu’il n’avait pas souffert.

La mort d’Ellsberg est une perte pour la communauté internationale des lanceurs d’alerte et pour tous ceux qui défendent la transparence et la vérité dans le gouvernement. Sa contribution à la lutte pour la justice et la transparence restera dans les mémoires et continuera d’inspirer les générations futures.