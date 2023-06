Mort Cause de Décès : Le décès à l’âge de 92 ans de Daniel Ellsberg, lanceur d’alerte des “Pentagon Papers”

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’histoire de Daniel Ellsberg et des “Pentagon Papers”

Daniel Ellsberg est un ancien analyste militaire qui a travaillé pour le gouvernement américain pendant la guerre du Vietnam. En 1971, il a fait quelque chose d’extraordinaire : il a divulgué des milliers de pages de documents secrets du gouvernement américain sur la guerre du Vietnam, connus sous le nom de “Pentagon Papers”. Cette fuite a été l’un des événements les plus importants de l’histoire de la presse américaine.

Les origines des “Pentagon Papers”

Les “Pentagon Papers” ont été commandés par le secrétaire à la Défense Robert McNamara en 1967, afin d’examiner l’implication américaine dans la guerre du Vietnam. Les conclusions du rapport étaient choquantes : les chefs militaires américains avaient menti aux citoyens américains sur l’état de la guerre, et avaient délibérément continué à poursuivre une stratégie qui était coûteuse en vies humaines et en ressources financières.

La fuite des “Pentagon Papers”

Daniel Ellsberg a été l’un des analystes qui ont travaillé sur les “Pentagon Papers”. Il a été choqué par ce qu’il a lu et a décidé de rendre les documents publics. Il a photocopié des milliers de pages des “Pentagon Papers” et les a remis à des journalistes du New York Times.

Les réactions à la fuite

Le gouvernement américain a immédiatement réagi à la fuite des “Pentagon Papers”. Le président Richard Nixon a ordonné une enquête pour trouver le responsable de la fuite, et a accusé les journalistes d’être des traîtres. En fin de compte, la Cour suprême des États-Unis a statué que la publication des “Pentagon Papers” était protégée par le Premier amendement de la Constitution américaine, qui garantit la liberté de la presse.

L’héritage de la fuite des “Pentagon Papers”

La fuite des “Pentagon Papers” a eu un impact énorme sur la façon dont les Américains percevaient la guerre du Vietnam. Elle a révélé les mensonges du gouvernement et a conduit à une plus grande méfiance envers les autorités. Elle a également renforcé le rôle de la presse dans la société américaine, en montrant que les journalistes avaient le pouvoir de tenir les gouvernements responsables. En fin de compte, la fuite des “Pentagon Papers” a été un moment décisif dans l’histoire de la presse américaine et de la démocratie américaine en général.

Conclusion

Daniel Ellsberg a risqué sa carrière et sa liberté pour révéler au public américain les mensonges du gouvernement sur la guerre du Vietnam. Sa fuite des “Pentagon Papers” a été un moment décisif dans l’histoire de la presse américaine et a montré que la liberté de la presse était un élément essentiel de la démocratie américaine.