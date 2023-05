Mort Cause de Décès : Le décès d’Andy Rourke, bassiste des Smiths, survenu à l’âge de 59 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Andy Rourke, bassiste des Smiths, décède d’un cancer du pancréas

Le bassiste des Smiths, Andy Rourke, est décédé d’un cancer du pancréas, comme l’a annoncé Johnny Marr, l’ex-guitariste de ce groupe phare du rock indépendant anglais des années 1980.

“C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès d’Andy Rourke après une longue maladie, un cancer du pancréas”, écrit Johnny Marr sur son compte Twitter, lié à son site internet officiel. “Ceux qui le connaissaient garderont d’Andy le souvenir d’une âme gentille et magnifique, les fans celui d’un musicien extrêmement doué”, a-t-il ajouté sur Instagram, où il a publié une photo d’eux tout jeunes. “On s’est rencontrés avec Andy à l’école en 1975”, a-t-il écrit, “on était meilleurs amis, on allait partout ensemble”. Originaire de Manchester, dans le nord de l’Angleterre, le groupe s’est formé en 1982 et s’est notamment illustré avec son album “The Queen is Dead”, sorti en 1986. Dans les albums du groupe, Andy Rourke a “réinventé ce que c’est que de jouer de la guitare basse”, a écrit Johnny Marr sur Instagram. Le bassiste du groupe Suede, Mat Osman, a quant à lui rendu hommage à un “bassiste rare”, dont “on reconnaissait immédiatement le son”. En proie à une addiction à l’héroïne et à des difficultés financières, Andy Rourke et le batteur Mike Joyce avaient poursuivi Johnny Marr et le chanteur et parolier Morrissey dans un litige sur la répartition de leurs droits d’auteur deux ans après la séparation du groupe en 1987. Un accord avait finalement été trouvé et l’amitié entre le bassiste et le guitariste avait survécu. Morrissey a quant à lui adopté un discours de plus en plus réactionnaire – il s’était notamment produit en 2019 dans une émission américaine avec un badge d’un parti d’extrême droite britannique. Il s’est montré virulent envers ses anciens camarades, avant d’adopter un ton plus conciliant dans son autobiographie publiée en 2013. Andy Rourke, le bassiste des Smiths, le 25 avril 2014 à New York

© Mike Coppola / Getty/AFP/Archives

Le producteur du groupe, Stephen Street, a fait part de sa tristesse après la disparition d’Andy Rourke, rendant hommage à un “gars adorable et un bassiste incroyable”. © 2023 AFP

Le groupe Smiths

Le groupe Smiths s’est formé en 1982 à Manchester, en Angleterre. Il est composé de Morrissey au chant, Johnny Marr à la guitare, Andy Rourke à la basse et Mike Joyce à la batterie. Leur musique était un mélange de rock indépendant, de pop et de punk, et leurs paroles étaient souvent sombres et mélancoliques.

Le groupe s’est rapidement fait connaître pour ses chansons comme “This Charming Man”, “How Soon Is Now?” et “There Is a Light That Never Goes Out”. Leur album “The Queen is Dead”, sorti en 1986, est considéré comme l’un des meilleurs albums de l’histoire du rock.

Malheureusement, le groupe s’est séparé en 1987, en grande partie à cause des tensions entre Morrissey et Marr. Depuis leur séparation, les membres du groupe ont poursuivi leur carrière musicale en solo ou avec d’autres groupes.

La mort d’Andy Rourke

Andy Rourke est décédé le 19 mai 2023 d’un cancer du pancréas. Il avait 57 ans. Johnny Marr, l’ex-guitariste des Smiths, a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter, en écrivant : “C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès d’Andy Rourke après une longue maladie, un cancer du pancréas”. Il a également rendu hommage à son ami sur Instagram, en écrivant : “Ceux qui le connaissaient garderont d’Andy le souvenir d’une âme gentille et magnifique, les fans celui d’un musicien extrêmement doué”.

Andy Rourke était connu pour être un bassiste talentueux et créatif. Dans les albums du groupe, il a “réinventé ce que c’est que de jouer de la guitare basse”, a écrit Johnny Marr sur Instagram. Le bassiste du groupe Suede, Mat Osman, a également rendu hommage à un “bassiste rare”, dont “on reconnaissait immédiatement le son”.

Malgré des difficultés personnelles et financières, Andy Rourke avait réussi à maintenir une amitié avec Johnny Marr. Les deux musiciens s’étaient rencontrés à l’école en 1975 et étaient devenus meilleurs amis.

La mort d’Andy Rourke est une perte pour le monde de la musique, et en particulier pour les fans des Smiths. Sa musique restera cependant un héritage important pour le rock indépendant anglais des années 1980.