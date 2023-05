Mort Cause de Décès : Le décès d’Andy Rourke (The Smiths)

Nécrologie – Mort cause de décès.

Andy Rourke, légendaire bassiste de The Smiths, est décédé à l’âge de 59 ans

Andy Rourke, bassiste légendaire de The Smiths, est décédé à l’âge de 59 ans. La nouvelle a été confirmée par Johnny Marr, son ex-compagnon de route. Il a déclaré qu’il a succombé après « avoir longuement souffert d’un cancer du pancréas. »

Un talent suprême

Andy Rourke était connu pour ses lignes de basses distinctives qui soutenaient les compositions incroyables de The Smiths. Il a notamment participé à l’enregistrement des quatre albums studio du groupe britannique : The Smiths (1984), Meat Is Murder (1985), The Queen Is Dead (1986) et Strangeways, Here We Come (1987).

En plus d’avoir fait partie de The Smiths, le bassiste a également joué avec The Pretenders et formé le super-groupe Freebass, avec Peter Hook de New Order et Mani de Stone Roses.

Une amitié de longue date

Andy Rourke a 11 ans quand il rencontre Johnny Marr. Les deux musiciens jamment ensemble dans leur école de musique avant de développer une profonde amitié. Ils forment ensuite The Smiths avec Steven Morrissey (chant) et Mike Joyce (batterie) en 1982.

Leur amitié a perduré par la suite : « Nous sommes restés en contact par la suite, peu importe où nous étions. Je suis à la fois fier et triste que la dernière fois qu’Andy soit monté sur scène a eu lieu avec mon groupe au Madison Square Garden en septembre 2022. Ce fut un moment spécial que nous avons partagé avec ma famille et mon épouse Francesca. » se souvient Johnny Marr.

Des hommages émus

Tim Burgess de The Charlatans lui a rendu hommage : « Je suis triste d’apprendre la nouvelle à propos d’Andy Rourke. Il fut un musicien inspirant avec un style qui a motivé nombre d’entre nous à se mettre à la basse; ainsi qu’un moteur [du concert caritatif annuel] Manchester Versus Cancer. Nos pensées vont à tous ceux qui le connaissaient. Bon voyage. »

Mat Osman de Suede l’a salué : « RIP Andy Rourke. Un bassiste rare au son immédiatement reconnaissable. Je me souviens précisément avoir écouté le break de « Barbarism Begins At Home » en boucle, tentant d’apprendre le riff et m’extasiant de cette ambiance funk habitant le titre. »

Bonehead d’Oasis a également déclaré : « RIP Andy, l’une des personnes les plus sympathiques. Tu nous manqueras. »

Andy Rourke restera dans les mémoires comme l’un des plus grands bassistes de l’histoire de la musique, avec un style unique qui a inspiré des générations de musiciens.