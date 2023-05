Mort Cause de Décès : Le décès de Bill Lee, bassiste et père de Spike Lee, en français

Nécrologie – Mort cause de décès.

Bill Lee, le célèbre bassiste de jazz, est décédé à l’âge de 94 ans. Il a travaillé avec des artistes tels que Bob Dylan et Aretha Franklin et a également composé la musique pour les premiers films de son fils, le célèbre réalisateur Spike Lee.

Lee a été un musicien de session de longue date, travaillant avec des artistes tels que Harry Belafonte, Judy Collins, Odetta, Duke Ellington et bien d’autres encore. Sa contrebasse a été entendue sur de nombreux enregistrements remarquables, notamment le classique de Dylan “It’s All Over Now, Baby Blue” (1965) et le premier disque d’Aretha Franklin, “Aretha” (1961). Il a également travaillé sur le premier disque de Simon & Garfunkel, “Wednesday Morning, 3 A.M.” (1964).

Des décennies plus tard, Lee a travaillé avec son fils Spike pour composer la musique de ses premiers films, notamment le court métrage primé “Joe’s Bed-Stuy Barbershop : We Cut Heads” et les longs métrages “Nola Darling n’en fait qu’à sa tête”, “School Daze”, “Do the Right Thing” et “Mo’ Better Blues”, ce dernier étant consacré à un musicien de jazz qui ressemble beaucoup à son propre père.

Spike Lee a parlé de l’influence de son père sur sa propre carrière dans une interview avec le New York Times en 1990. “Tout ce que je sais du jazz, je le tiens de mon père”, a-t-il déclaré. “J’ai vu son intégrité, le fait qu’il n’allait pas jouer n’importe quel type de musique, peu importe l’argent qu’il pouvait gagner.”

Lee a laissé une impression durable sur le monde de la musique et du cinéma, et il sera toujours célébré pour son travail remarquable. Sa contribution à la musique est inestimable, et il restera à jamais une légende de la musique jazz.