Mort Cause de Décès : Le décès de Bill Lee, bassiste et père du réalisateur Spike Lee, à l’âge de 94 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le bassiste de jazz Bill Lee, qui avait travaillé avec des légendes de la musique telles que Bob Dylan et Aretha Franklin, est décédé mercredi à son domicile à Brooklyn. Il avait 94 ans.

Une carrière légendaire

Bill Lee a commencé sa carrière dans les années 1960, accompagnant des artistes tels que Harry Belafonte, Duke Ellington, Arlo Guthrie et Simon et Garfunkel. Il est surtout connu pour sa collaboration avec Bob Dylan sur son célèbre morceau “It’s All Over Now, Baby Blue” paru en 1965 sur l’album “Bringing It All Back Home”.

Collaboration avec son fils Spike Lee

Dans les années 1980 et 1990, son fils Spike Lee l’a sollicité pour composer la bande originale de ses films, notamment “She’s Gotta Have It”, “School Daze”, “Do the Right Thing” et “Mo’ Better Blues”. Le film “Mo’ Better Blues” sorti en 1990, met en scène un musicien de jazz inspiré par la figure de son père. Un autre de ses films, “Crooklyn” (1994), évoque des souvenirs de son enfance et met aussi en scène une figure de père musicien de jazz.

Une influence indéniable

La collaboration entre le père et le fils s’est interrompue à cette période, notamment pour des raisons personnelles et financières. Mais Spike Lee a toujours salué l’influence de son père sur son œuvre: “Je voyais son intégrité, il ne voulait pas jouer n’importe quoi, peu importe les fortunes qu’on lui proposait”, avait-il expliqué au New York Times.

En somme, Bill Lee laisse derrière lui une carrière légendaire dans le monde du jazz et une influence indéniable sur l’œuvre de son fils Spike Lee. Sa musique continuera de résonner dans le cœur des fans de jazz et de cinéma.