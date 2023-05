Mort Cause de Décès : Le décès de Bill Lee, jazzman et père de Spike Lee.

Bill Lee était un musicien de jazz renommé qui a accompagné des artistes tels que Bob Dylan, Simon and Garfunkel et Harry Belafonte. Il était également connu pour être le père du réalisateur Spike Lee. Bill Lee a composé plusieurs bandes originales pour les films de son fils, dont le célèbre “Do the Right Thing” et deux chansons pour “Jungle Fever”. Malheureusement, il est décédé à l’âge de 94 ans à son domicile de Brooklyn. L’annonce de sa mort a été faite par l’agent de Spike Lee, et ce dernier a confirmé la nouvelle en publiant plusieurs photos de son père sur son compte Instagram.

Un talentueux bassiste de jazz

Bill Lee était un bassiste de talent qui avait joué sur des albums de nombreux artistes, tels que Odetta, Woody Guthrie, Cat Stevens, Gordon Lightfoot, John Lee Hooker et Peter, Paul et Mary, entre autres. On peut l’entendre sur “It’s All Over Now, Baby Blue” de Dylan et “Oh, Linda” de Lightfoot. Il a également joué sur le premier album d’Aretha Franklin pour Columbia en 1960, intitulé “Aretha”.

Compositeur de bandes originales pour les films de Spike Lee

Outre sa carrière de musicien de jazz, Bill Lee était également connu pour avoir composé les bandes originales de plusieurs films de son fils, Spike Lee. Il a ainsi écrit les musiques de “She’s Gotta Have It”, “School Daze”, “Do the Right Thing” et “Mo’ Better Blues”. Il a également fait une apparition à l’écran dans “Do the Right Thing”.