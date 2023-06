Mort Cause de Décès : Le décès de Cormac McCarthy, romancier américain, survenu à l’âge de 89 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Cormac McCarthy, l’un des plus grands écrivains américains, est décédé à l’âge de 89 ans dans sa propriété de Santa Fe (Nouveau-Mexique), a annoncé son éditeur. McCarthy a été surnommé “le meilleur écrivain américain à ne pas être célèbre” pendant un certain temps, avant de connaître le succès sur le tard grâce à ses histoires de “Far West” reprises par Hollywood.

Auteur de douze romans, McCarthy ne cherchait pas la célébrité. Bien que certains de ses premiers livres aient été salués par la critique, comme son premier livre Le gardien du verger ou Méridien de sang (1985), le succès ne viendra véritablement que grâce à Hollywood. Son livre De si jolis chevaux a été porté à l’écran en 2000 avec Matt Damon. Viendra ensuite Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme (No Country for old men), des frères Coen, qui a remporté quatre Oscars en 2008.

En 2006, McCarthy remporte le prestigieux prix Pulitzer pour La route, récit d’une errance d’un père et d’un fils dans un pays ravagé par un cataclysme d’origine inconnue. Seize ans après La Route, il fait son retour en 2022 avec “Le Passager” et son préquel Stella Maris publié dans la foulée. Dans ce récit qui se déroule dix ans avant “Le Passager”, McCarthy prend pour la première fois une femme, schizophrène, pour personnage principal.

Reclus et détaché des contraintes matérielles, McCarthy n’a accordé qu’une poignée d’entretiens dans sa vie. Dans sa seule interview télévisée, il expliquait à Oprah Winfrey que s’exposer dans les médias “n’était pas très bon pour l’esprit. Si l’on passe beaucoup de temps à réfléchir comment écrire un livre, il ne faut sans doute pas en parler. Il faut le faire”.

La mort de Cormac McCarthy est une perte immense pour le monde de la littérature. Son style unique et son talent pour raconter des histoires ont inspiré des générations d’écrivains. Il laisse derrière lui un héritage littéraire inoubliable qui continuera de toucher et de captiver les lecteurs pendant des décennies à venir.