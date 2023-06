Mort Cause de Décès : Le décès de Cyprien Mbaya, ancien député du SDF, annoncé par Cameroun ACTU Online.

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’Honorable Awudu Mbaya Cyprian est décédé à minuit le 3 juin 2023, à Dallas, Texas aux États-Unis d’Amérique.

L’annonce a été faite par le chef de la communauté de l’homme politique. Premières réactions. Awudu Mbaya Cyprian n’est plus. Député pour le compte du Social Democratic Front (SDF) lors de la 9è législature dans la région du nord ouest, il était très malade; au point où il a été référé pour une meilleure prise en charge médicale dans l’état du Texas aux États. C’est de là qu’il a rendu l’âme. La triste nouvelle a été annoncée par les autorités familiales et villageoises.

« Son Altesse Royale, le Fon du Njap, la famille royale du Njap et la famille AWUDU au Cameroun, est attristée d’informer les communautés nationales et internationales du passage à la gloire de notre mari, père, frère, grand-père et grand grand-père Hon. Dr Ta Nformi Yinkfu Awudu Mbaya Cyprien », a annoncé le Fon du Njap dans une déclaration publique. En annonçant que le programme des obsèques sera connu, le chef de sa communauté de Cyprien MBAYA appelle dans un communiqué ceux qui l’ont connu et aimé, sa famille politique à prier pour le repos de son âme.

Il convient de rappeler qu’Awudu Mbaya Cyprian était l’un des hommes d’affaires et politiciens les plus influents et les plus prospères de Donga-Mantung, une localité située dans la région du Nord-Ouest.

En plus de posséder plusieurs entreprises, il a fait quatre mandats ininterrompus en tant que député de Nkambe. L’honorable Awudu Mbaya Cyprian a occupé plusieurs postes au sein du bureau de l’Assemblée nationale, notamment celui de secrétaire, puis celui de questeur. Il a également été élu président du Réseau parlementaire panafricain sur le changement climatique.

En février 2020, il avait défrayé la chronique en refusant de concourir aux législatives malgré son investiture par son parti. Arguant, qu’il ne saurait « marcher sur la sang des anglophones pour un poste de député ». Avec la disparition de ce combattant de qualité et d’exception, les mots sont vides et sonnent creux estime Jean Robert WAFO, son désormais ex Camarade de parti récemment exclu du SDF.

Le décès de l’honorable Awudu Mbaya Cyprian est une grande perte pour le Cameroun et pour la région du Nord-Ouest. Il était un homme politique très respecté et influent, qui a consacré sa vie à la défense des intérêts de sa communauté et de son pays. Sa disparition laisse un grand vide dans le monde politique camerounais, mais aussi dans le cœur de tous ceux qui l’ont connu et aimé.

Au-delà de sa carrière politique, Awudu Mbaya Cyprian était également un homme d’affaires prospère et un philanthrope généreux. Il a contribué à la création d’emplois et au développement économique de sa région, en investissant dans de nombreux projets locaux et en soutenant les entrepreneurs et les agriculteurs locaux.

Sa disparition est une grande perte pour le Cameroun et pour l’Afrique. Awudu Mbaya Cyprian était un modèle pour de nombreux jeunes entrepreneurs et politiciens, qui ont été inspirés par son dévouement et son engagement en faveur de sa communauté et de son pays.

En ces temps difficiles, nous présentons nos sincères condoléances à la famille de l’honorable Awudu Mbaya Cyprian, ainsi qu’à ses amis, ses collègues et ses partisans. Nous prions pour que son âme repose en paix et que sa mémoire soit perpétuée à travers les nombreuses réalisations qu’il a accomplies au cours de sa vie.