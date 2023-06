Mort Cause de Décès : Le décès de Dan Lardner, chanteur et guitariste de QTY.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Chanteur et guitariste du groupe QTY, Dan Lardner, nous a quittés. La triste nouvelle a été partagée sur la page Facebook des Lemonheads, avec une photo touchante de Lardner enlacé par Evan Dando, le leader du groupe. Lardner avait été l’invité d’honneur de Dando lors de la première partie de la tournée américaine des Psychedelic Furs.

La cause de sa mort n’a pas été communiquée. Lardner était guitariste et chanteur dans le groupe de rock indépendant QTY, avec Alex Niemetz (guitare/chant), Peter Baumann (basse) et Alan Yuch (batterie). Le groupe new-yorkais s’est lancé en 2014 et a signé chez Dirty Hit Records. En 2017, ils sortent leur premier album éponyme, produit par l’ancien membre de Suede Bernard Butler.

En 2017, NME a décrit QTY comme « le nouveau groupe le plus excitant de New York ». Ils ont même figuré sur la liste NME 100 en 2018, avec leur son décrit comme « de la pop à la guitare à son plus haut niveau d’accroche » qui « suit la longue lignée des groupes de New York qui sonnent oh combien comme s’ils étaient de New York ». Lors d’une interview accordée à Rock Cabeça en 2023, Lardner avait déclaré vouloir faire un deuxième album.

Lardner était également ouvert à propos de son processus de création de paroles racontables, partageant son admiration pour David Bowie. Il se souvenait de conversations avec des gens quand il était jeune, comme « Bowie devrait être plus reconnu pour ses paroles », et tout le monde lui disait que ce n’était pas pour cela qu’il était connu. Il aimait beaucoup Bowie mais ne se sentait pas capable d’écrire comme lui.

En tournée avec Dando, Lardner avait déclaré que la tournée se passait bien. Il avait été ajouté à la dernière minute et n’avait pas beaucoup joué en concert depuis que son dernier groupe avait arrêté de tourner. Il était heureux de remonter sur scène, et Dando était la meilleure personne pour le remettre dans le bain. Il avait ajouté que Dando avait toujours soutenu sa musique et qu’ils étaient tous deux fans l’un de l’autre.

Dan Lardner restera dans les mémoires comme un talentueux musicien de la scène rock indépendante de New York et un ami apprécié de nombreux artistes. Sa musique continuera à résonner et à inspirer de nombreux fans à travers le monde.