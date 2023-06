Mort Cause de Décès : Le décès de Daniel Ellsberg, lanceur d’alerte des “Pentagon Papers”, à l’âge de 92 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’Américain Daniel Ellsberg : le lanceur d’alerte qui a changé l’histoire

Daniel Ellsberg est connu pour avoir été le lanceur d’alerte qui a révélé en 1971 les “Pentagon Papers”, des documents confidentiels relatifs à la guerre du Vietnam. Cette révélation a eu un impact considérable sur l’opinion publique américaine et a contribué à mettre fin à la guerre. Mais qui est Daniel Ellsberg et quel a été son parcours ?

Un engagement politique précoce

Né en 1931 dans une famille juive de Chicago, Daniel Ellsberg a grandi dans un environnement intellectuel et engagé politiquement. Il a étudié la psychologie et les mathématiques à l’université Harvard, où il s’est impliqué dans le mouvement pour les droits civiques et la lutte contre la guerre du Vietnam.

L’expérience du Vietnam

Après avoir travaillé pour le département d’État et la Rand Corporation, un think tank américain, Daniel Ellsberg a été envoyé au Vietnam en 1964 en tant qu’observateur militaire. Cette expérience a été déterminante pour lui : il a été choqué par la réalité de la guerre, notamment par les mensonges et les manipulations du gouvernement américain pour justifier l’intervention.

La révélation des “Pentagon Papers”

En 1971, alors qu’il travaille pour une entreprise de défense, Daniel Ellsberg décide de copier et de transmettre à des journalistes les “Pentagon Papers”, des documents secrets relatifs à la guerre du Vietnam. Ces documents révèlent notamment que les gouvernements américains successifs avaient menti sur les raisons de l’intervention et sur l’ampleur de l’engagement militaire.

Cette révélation a eu un impact considérable sur l’opinion publique américaine, qui a commencé à remettre en question la légitimité de la guerre. Elle a également suscité une vive réaction du gouvernement, qui a poursuivi Daniel Ellsberg en justice pour espionnage et vol de documents. Finalement, le procès a été abandonné en raison de révélations sur les méthodes illégales de surveillance du gouvernement.

Un militant infatigable pour la paix

Depuis la révélation des “Pentagon Papers”, Daniel Ellsberg n’a cessé de militer pour la paix et la transparence gouvernementale. Il a notamment été actif dans le mouvement anti-nucléaire et la lutte contre la guerre en Irak. Il a également écrit plusieurs livres sur l’histoire américaine et la politique étrangère, notamment “Secrets : Mémoires d’un lanceur d’alerte” en 2002.

Un héritage important

L’histoire de Daniel Ellsberg montre l’importance du rôle des lanceurs d’alerte dans une société démocratique. Sa révélation des “Pentagon Papers” a contribué à la fin de la guerre du Vietnam et a permis de mettre en lumière les mensonges et les manipulations du gouvernement américain. Elle a également inspiré d’autres lanceurs d’alerte, comme Edward Snowden ou Chelsea Manning. Enfin, elle rappelle que la liberté de la presse et le droit à l’information sont des piliers essentiels de la démocratie.