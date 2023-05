Mort Cause de Décès : Le décès de Didier Mené, ancien responsable des arbitres français.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Ancien arbitre international Didier Mené décède à l’âge de 59 ans

L’ancien arbitre international français Didier Mené est décédé à l’âge de 59 ans des suites d’une crise cardiaque. Mené a été un arbitre international avec trois finales de Top 14 et douze matchs internationaux à son actif. Il a également été le patron des arbitres français de 2009 à 2016 et membre du comité directeur de la FFR.

Une source d’inspiration pour toute une génération d’arbitres

Selon Franck Maziello, directeur technique national de l’arbitrage, Didier Mené a été une source d’inspiration pour toute une génération d’arbitres. Sa contribution à l’arbitrage français et international a été considérable. Il a été un compagnon de route pour beaucoup et, ce soir, le monde de l’arbitrage est attristé.

Une vie dédiée au rugby

Didier Mené a servi le sport du rugby avec passion et dévouement tout au long de sa vie. Il a été un arbitre respecté et apprécié à la fois en France et à l’étranger. Il a également travaillé en tant que patron des arbitres français, aidant à former et à développer la prochaine génération d’arbitres.

Honorer sa mémoire et son dévouement au rugby

Le président par intérim de la FFR, Alexandre Martinez, a invité tous les membres de la FFR et la communauté du rugby à honorer la mémoire de Didier Mené et son dévouement au sport. Sa disparition est une perte pour le monde du rugby, mais son héritage continuera d’inspirer et de guider les arbitres et les joueurs de rugby pour les années à venir.

Conclusion

Didier Mené a été un arbitre respecté et apprécié de tous. Sa contribution au monde du rugby en tant qu’arbitre et patron des arbitres français a été considérable. Sa disparition est une perte pour la communauté du rugby, mais son héritage continuera à inspirer et à guider les générations futures d’arbitres et de joueurs de rugby.