Mort Cause de Décès : Le décès de Didier Mené, ancien responsable des arbitres français.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Ancien arbitre international et membre du comité directeur de la FFR, Didier Mené est décédé à 59 ans.

Le rugby français est en deuil. Didier Mené, ancien arbitre international et membre du comité directeur de la Fédération française de rugby (FFR), est décédé à l’âge de 59 ans des suites d’une crise cardiaque. Sa disparition a suscité une vive émotion dans le monde du rugby, où il était très respecté.

Un parcours remarquable

Didier Mené avait commencé sa carrière d’arbitre en 1987, avant de devenir arbitre international en 1999. Il avait notamment officié lors de trois finales de Top 14 et avait dirigé douze matchs internationaux. En 2009, il était devenu patron des arbitres français, un poste qu’il avait occupé jusqu’en 2016. Durant cette période, il avait contribué à moderniser l’arbitrage français et à former de nombreux jeunes arbitres.

Un hommage unanime

La nouvelle de sa disparition a suscité une vague d’hommages dans le monde du rugby. Franck Maziello, directeur technique national de l’arbitrage, a salué sa contribution à l’arbitrage français et international : « Didier a été une source d’inspiration pour toute une génération d’arbitres. Sa contribution à l’arbitrage français et international a été considérable. Il a été un compagnon de route pour beaucoup et, ce soir, le monde de l’arbitrage est attristé. » Alexandre Martinez, président par intérim de la FFR, a également salué la mémoire de Didier Mené : « Didier Mené a servi notre sport avec passion et dévouement. Nous invitons tous les membres de la FFR et la communauté du rugby à honorer sa mémoire et son dévouement à notre sport. »

Un passionné du rugby

Didier Mené était avant tout un passionné du rugby, un sport qu’il avait pratiqué durant sa jeunesse. Il avait ensuite choisi de devenir arbitre pour rester proche de ce sport qui lui tenait tant à cœur. Il avait su se faire respecter sur les terrains en imposant son autorité avec fermeté mais sans jamais perdre de vue l’esprit du jeu. Il avait également contribué à faire évoluer l’arbitrage en France en introduisant de nouvelles technologies et en mettant en place une formation plus rigoureuse pour les arbitres.

Une figure marquante du rugby français

La disparition de Didier Mené laisse un grand vide dans le monde du rugby français. Il était une figure marquante de ce sport, respecté pour ses qualités humaines autant que pour ses compétences d’arbitre. Sa passion et son dévouement pour le rugby resteront dans les mémoires, et son exemple continuera d’inspirer les générations futures d’arbitres et de joueurs.

Conclusion

Le décès de Didier Mené est une perte immense pour le rugby français. Son parcours remarquable et son dévouement pour ce sport resteront gravés dans les mémoires. Il laisse derrière lui un héritage précieux, celui d’un homme qui a su faire évoluer l’arbitrage en France et qui a contribué à faire grandir le rugby dans notre pays. Il restera à jamais une figure marquante du rugby français, et son souvenir continuera d’inspirer les passionnés de ce sport.