Mort Cause de Décès : Le décès de Didier Mené annoncé dans le carnet noir

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le monde du rugby français est en deuil suite au décès de Didier Mené, ancien patron des arbitres et ex-membre du comité directeur de la FFR, à l’âge de 59 ans d’une attaque cardiaque. Sa contribution à l’arbitrage français et international a été considérable, et il a été une source d’inspiration pour toute une génération d’arbitres.

Didier Mené est né à Prades dans les Pyrénées-Orientales et a commencé l’arbitrage en 1986 en troisième division, avant de devenir arbitre de l’élite à partir de 1991. Il a également officié au niveau international à partir de 1994, arbitrant douze matchs au total. À l’âge de 30 ans, il a arbitré son premier match du Tournoi des 5 Nations, entre le pays de Galles et l’Angleterre, signant ainsi un record de précocité pour un arbitre français.

Didier Mené a également officié lors de trois finales du championnat de France, dont Stade Français – Colomiers en 2000 (28-23), Biarritz – Agen en 2002 (25-22) et Biarritz – Toulouse en 2006 (40-13). Après sa carrière d’arbitre, le Pyrénéen, ingénieur dans le domaine de la chimie, a intégré les instances de la FFR jusqu’en 2016, où il n’a pas été élu au comité directeur.

En 2020, il a figuré sur la liste de Florian Grill, battu par Bernard Laporte, l’ancien sélectionneur des Bleus et ministre des Sports. Didier Mené a également échoué en 2020 et 2022 à devenir président de la Ligue régionale Provence Alpes Côte d’Azur. En parallèle de sa vie liée au rugby, il était depuis 2020 directeur des opérations chez Fluxel, opérateur des terminaux pétroliers de Fos-sur-mer et du Port pétrolier de Marseille, et depuis 2017 président national et internationale de MASE, un réseau qui a pour but d’améliorer la santé et la sécurité des salariés dans les entreprises.

La communauté du rugby et les membres de la FFR sont invités à honorer la mémoire et le dévouement de Didier Mené pour le sport. Alexandre Martinez, le président par intérim de la FFR, a déclaré que Didier Mené avait servi le rugby avec passion et dévouement. Franck Maciello, le directeur technique national de l’arbitrage, a également réagi en disant que Didier Mené avait été une source d’inspiration pour toute une génération d’arbitres et que le monde de l’arbitrage était attristé.

En conclusion, Didier Mené a été un arbitre de renom en France et à l’international, et a ensuite servi le rugby français en tant que membre du comité directeur de la FFR. Sa contribution au sport a été considérable et il restera dans les mémoires comme un arbitre emblématique. Sa disparition est une perte pour le rugby français et la communauté du sport en général.