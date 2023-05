Mort Cause de Décès : Le décès de Didier Mené, ex-dirigeant des arbitres français

Nécrologie – Mort cause de décès.

Didier Mené, ancien patron des arbitres français, est mort

Didier Mené, ancien arbitre international et président de la commission des arbitres, est décédé vendredi à l’âge de 59 ans. Il avait arbitré trois finales du Top 14 et avait été président de la commission des arbitres de la FFR entre 2012 et 2016.

Didier Mené a commencé sa carrière d’arbitre en 1985 et a rapidement gravi les échelons pour devenir arbitre international en 1994. Il a arbitré plusieurs matches de Coupe du monde, ainsi que des rencontres de la Coupe d’Europe et du Tournoi des Six Nations.

En 2006, il a pris sa retraite d’arbitre pour devenir président de la commission des arbitres de la FFR. Il a occupé ce poste pendant quatre ans, avant de devenir membre du comité directeur de la FFR en 2010.

Au cours de sa carrière, Didier Mené a été un défenseur passionné de l’arbitrage et de l’éthique dans le rugby. Il a travaillé sans relâche pour améliorer les normes de l’arbitrage en France et pour promouvoir les valeurs du rugby à tous les niveaux du jeu.

Sa mort a été saluée par de nombreux joueurs, entraîneurs et officiels du rugby français. Bernard Laporte, le président de la FFR, a déclaré que “le rugby français perd un grand monsieur, un grand arbitre et un grand dirigeant”.

Didier Mené laisse derrière lui un héritage important dans le monde du rugby français, et son influence sera ressentie pendant de nombreuses années à venir. Il restera dans les mémoires comme l’un des grands arbitres du rugby français et comme un défenseur passionné de l’éthique et des valeurs du rugby.