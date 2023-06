Mort Cause de Décès : Le décès de Doris Labonté – HabsolumentFan

Nécrologie – Mort cause de décès.

Doris Labonté, ancien entraîneur-chef de l’Océanic de Rimouski, est décédé

Doris Labonté, ancien populaire entraîneur-chef de l’Océanic de Rimouski, vivait ses derniers moments. Il y a quelques semaines, nous vous rapportions que, ancien populaire entraîneur-chef de l’Océanic de Rimouski, vivait ses derniers moments. Atteint d’un cancer colorectal depuis maintenant 5 ans, l’homme de 69 ans avait annoncé qu’il en avait assez de lutter puisque sa situation ne s’est malheureusement pas améliorée après de multiples opérations et hospitalisations. Doris Labonté Nous avons aujourd’hui le regret d’apprendre qu’il est maintenant décédé. Lui qui a entre autres dirigé Sidney Crosby et Brad Richards dans la LHJMQ affirmait n’avoir aucun regret et être serein avec sa décision. Voyez au bas le communiqué officiel de l’Océanic de Rimouski. C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Doris Labonté, ancien entraîneur-chef de l’Océanic de Rimouski de 1995 à 2001. Nous sommes de tout cœur avec sa famille et ses proches en ces moments difficiles. Source: Océanic de Rimouski Toutes nos condoléances à la famille et aux proches.

Le parcours de Doris Labonté

Doris Labonté a été un entraîneur de hockey respecté et admiré dans la LHJMQ pendant de nombreuses années. Il a commencé sa carrière d’entraîneur-chef avec l’Océanic de Rimouski en 1995 et a remporté le titre de la Coupe du Président en 2000 avec une équipe composée notamment de Sidney Crosby et Brad Richards. Il a également dirigé les Voltigeurs de Drummondville, les Tigres de Victoriaville et les Cataractes de Shawinigan.

En plus de sa carrière dans la LHJMQ, Doris Labonté a également entraîné les équipes du Canada aux championnats du monde juniors de l’IIHF en 2002 et 2003, remportant la médaille d’argent en 2003. Il a également travaillé comme dépisteur pour les Canadiens de Montréal.

Un homme respecté et aimé

Doris Labonté était connu pour être un entraîneur exigeant, mais juste et respecté de ses joueurs. Il était aimé de tous ceux qui ont travaillé avec lui et a laissé une marque indélébile sur le hockey québécois.

Sidney Crosby a d’ailleurs publié une déclaration sur Twitter, rendant hommage à son ancien entraîneur:

“Doris a été un mentor, un entraîneur et un ami pour moi. Il était une grande partie de ma carrière de hockey et de ma vie en général. Il m’a appris beaucoup de choses sur le hockey, mais il m’a aussi appris à être une meilleure personne. Je suis reconnaissant d’avoir eu la chance de le connaître et je vais toujours le chérir.” Source: Twitter

La communauté du hockey est en deuil aujourd’hui avec la perte de Doris Labonté, mais son héritage dans le sport et dans la vie de ceux qu’il a touchés restera à jamais.