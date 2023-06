Mort Cause de Décès : Le décès de Francis Papatanasios, maire de Queyssac, survenu à l’âge de 76 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Francis Papatanasios, figure politique du Bergeracois, s’éteint à 76 ans

On a appris, ce jeudi 8 juin, le décès d’une figure politique du Bergeracois (Dordogne), Francis Papatanasios, à l’âge de 76 ans. Il était, depuis plus de trente ans, le maire du petit village de Queyssac, au nord de Bergerac. Il siégeait aussi au sein du conseil de la Communauté d’agglomération bergeracoise, qui lui a rendu hommage sur Facebook, saluant « un personnage de la vie politique bergeracoise ».

Un engagement politique de plus de trente ans

Francis Papatanasios était connu pour son engagement politique au service de sa commune de Queyssac et de la Communauté d’agglomération bergeracoise. Maire depuis plus de trente ans, il a suivi de près l’évolution de sa commune et a mis en place de nombreux projets pour améliorer la vie de ses habitants.

Un engagement associatif pour les personnes handicapées

Francis Papatanasios n’était pas qu’un homme politique. Il avait aussi un engagement associatif fort en faveur des personnes handicapées. Président des Papillons Blancs, il accompagnait des personnes handicapées et luttait pour leur inclusion dans la société.

Un hommage de la Communauté d’agglomération bergeracoise

La Communauté d’agglomération bergeracoise a rendu hommage à Francis Papatanasios sur sa page Facebook, saluant « un personnage de la vie politique bergeracoise ». Ce dernier était très apprécié de ses collègues et de ses administrés pour sa disponibilité et son dévouement au service de sa commune.

Un héritage politique et associatif important

Le décès de Francis Papatanasios représente une grande perte pour le Bergeracois. Homme politique et associatif engagé, il a marqué de son empreinte la vie de sa commune et de la Communauté d’agglomération bergeracoise. Son héritage politique et associatif restera gravé dans la mémoire de tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer.

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches.