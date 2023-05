Mort Cause de Décès : Le décès de George Maharis survenu à l’âge de 94 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

George Maharis est…

Peut-être qu’à l’heure actuelle ce n’est pas un nom si populaire ; cependant, Georges Maharis était un acteur, chanteur et artiste plasticien qui a acquis une grande renommée dans les années 1960 pour avoir joué dans la série télévisée à succès Route 66, jouant le rôle de Buzz Murdock durant les trois premières saisons (1960-1963).

Jeunesse et Début de Carrière

George Maharis est né le 1er septembre 1928 à Astoria, dans l’État de New York. Il a grandi dans une famille d’immigrants grecs et a commencé à chanter dès son plus jeune âge. Il a étudié à l’université de New York et a commencé sa carrière d’acteur dans les années 1950, en apparaissant dans des pièces de théâtre et des émissions de télévision.

En 1960, Maharis a décroché le rôle de Buzz Murdock dans la série télévisée Route 66, une émission qui suit les aventures de deux hommes qui voyagent à travers les États-Unis à la recherche d’aventure et d’eux-mêmes. La série a été un grand succès et a lancé la carrière de Maharis.

Succès et Controverses

Grâce à son rôle de Buzz Murdock, George Maharis est devenu un acteur très populaire dans les années 1960. Il a également enregistré plusieurs albums musicaux et a remporté un prix Grammy pour son interprétation de la chanson “Baby Has Gone Bye Bye”.

Cependant, la carrière de Maharis a été entachée par des controverses. En 1967, il a été arrêté pour avoir eu des relations sexuelles avec un homme dans une salle de bain publique à Los Angeles. À l’époque, l’homosexualité était illégale en Californie et Maharis a été condamné à une amende et à une peine de prison avec sursis.

Après cet incident, la carrière de Maharis a commencé à décliner. Il a continué à travailler dans l’industrie du divertissement, en apparaissant dans des films et des émissions de télévision, mais il n’a jamais retrouvé le succès qu’il avait connu dans les années 1960.

Vie Personnelle

George Maharis a été marié deux fois, d’abord à Ellen Geer, la fille de l’acteur Will Geer, de 1960 à 1961, et ensuite à Kathy Carpenter, de 1967 à 1970. Il n’a pas eu d’enfants.

En 2003, Maharis a révélé qu’il avait été diagnostiqué avec le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) en 1989. Il a déclaré qu’il avait été infecté par un dentiste qui avait utilisé des instruments non stérilisés. Maharis a également révélé qu’il avait souffert d’un cancer de la prostate et avait subi une intervention chirurgicale pour le traiter.

Héritage

George Maharis restera dans l’histoire de la télévision américaine comme l’un des acteurs les plus populaires des années 1960, grâce à son rôle dans la série Route 66. Bien qu’il ait connu des controverses et des difficultés tout au long de sa vie, sa contribution au monde du divertissement ne doit pas être sous-estimée.

Aujourd’hui, George Maharis est décédé, mais il reste un symbole de l’âge d’or de la télévision américaine et un artiste polyvalent dont le travail est apprécié par de nombreuses personnes à travers le monde.