Mort Cause de Décès : Le décès de Gérard Charasse, ancien député de l’Allier.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Figure politique du Bourbonnais et du parti radical de Gauche, Gérard Charasse est mort ce dimanche 18 juin, à l’âge de 79 ans.

Maire de la petite commune du Vernet, sa commune natale, de 1977 à 2001, Gérard Charasse aura été député de 1997 à 2017, quand il décide de se retirer de la vie politique. Il était une figure politique emblématique du Bourbonnais et du parti radical de Gauche.

Sa longue opposition à son “meilleur ennemi”, Claude Malhuret

Gérard Charasse est connu pour sa longue opposition à son “meilleur ennemi”, Claude Malhuret. Il avait ravi l’écharpe de député à ce dernier en 1997. En revanche, la mairie de Vichy lui résistera.

Malgré les tensions politiques, Gérard Charasse a été un élu très apprécié de la population du Bourbonnais. Il avait à coeur de défendre les valeurs de la gauche et de l’égalité des chances. Les habitants du Vernet se souviennent de lui comme d’un maire très présent et attentif aux besoins de sa commune.

Un hommage unanime

La nouvelle de la disparition de Gérard Charasse a suscité une grande émotion dans la région. Les hommages se sont multipliés pour saluer la mémoire de cet élu engagé et passionné.

Le président de la République, Emmanuel Macron, a exprimé sa tristesse et salué “l’engagement sans faille de Gérard Charasse pour sa région et pour les valeurs de la République”. Le secrétaire national du parti radical de Gauche, Guillaume Lacroix, a également rendu hommage à “un militant infatigable et un élu exemplaire”.

Les obsèques de Gérard Charasse ont eu lieu le mercredi 21 juin, en présence de nombreux élus et personnalités politiques. Il restera dans les mémoires comme un homme de conviction et un défenseur de la démocratie.