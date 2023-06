Mort Cause de Décès : Le décès de Jacob Ahama sur scène avec le micro à la main.

La mort de Jacob Ahama, journaliste et animateur de radio

Il est mort le micro presque à la main. Ce passionné de la radio et de l’animation, Jacob Ahama notre confrère, journaliste et animateur sur radio Victoire FM, n’est plus. Il a rendu l’âme ce 6 juin 2023 à la suite d’une courte maladie. Durant son passage à la radio, Jacob Ahama a montré son dévouement pour un métier pour lequel il a consacré sa vie. Bien qu’on savait que sa santé était déclinante ces derniers jours, l’homme ne se privait de toujours exercer sa passion. Dans les couloirs de la radio en compagnie de ses collègues qu’il a passé ses derniers instants. Fort (mal) heureusement il n’a pas poussé son dernier soupir à la radio. Jacob aimait la radio et il est mort en faisant ce qu’il aimait le plus : la radio.

Jeudi 1er juin 2023, il était encore à la radio animant son émission, malgré son état. C’est la dernière fois, il venait à la radio et on entendait sa voix à la radio animant une émission. Le vendredi il n’était pas là, de même ce lundi. Le lendemain, mardi, on apprend sa mort. Malgré qu’on le savait malade, sa mort brusque a surpris tous ses collègues qui étaient en larmes presque inconsolables.

Jacob Ahama, un passionné de la radio

Jacob Ahama était un journaliste et animateur sur radio Victoire FM au Togo. Malgré sa santé déclinante ces derniers jours, il a continué à travailler et à exercer sa passion pour la radio jusqu’à la fin. Le jour de sa mort, il était en compagnie de ses collègues dans les couloirs de la radio. Jacob est décédé en faisant ce qu’il aimait le plus : la radio.

Le parcours de Jacob Ahama dans le monde de la radio

Jacob Ahama a commencé sa carrière en radio en comblant l’absence d’une émission en langue locale, l’éwé, sur la radio. Il s’est formé sur le tas en animation radio et s’est imposé comme l’un des meilleurs animateurs de radio au Togo, en particulier en animation en langue nationale. Son talent et sa façon particulière d’animer ses émissions ont été reconnus par le Togo Media Award, qui l’a nominé dans la catégorie meilleur animateur radio pour l’année 2022.

Les témoignages de ses collègues et de ses invités

La mort de Jacob Ahama a laissé un vide au sein de la corporation et auprès de ses collègues. Joseph Nanti, journaliste à radio Victoire, témoigne de la qualité de médiation de Jacob Ahama lorsqu’un malentendu surgissait entre les collègues. Pour les auditeurs de la radio, la mort de Jacob Ahama a été un choc et une surprise totale, d’autant plus qu’ils ont continué à écouter sa voix à la radio quatre jours avant sa mort.

Certains de ses invités, tels que Bright Fiagan, membre de la Ligue des consommateurs du Togo, estiment que Jacob Ahama était un homme sincère et sans langue de bois, qui a dénoncé les injustices sociales avec authenticité. Yao Gbandou, secrétaire général de la Fédération des travailleurs du bois et de la construction, a également exprimé sa tristesse et son choc face à la mort de Jacob Ahama, qu’il considérait comme un ami et un beau-frère.

Conclusion

La mort de Jacob Ahama a été une perte pour la radio, la corporation, sa famille et ses amis. Sa passion pour la radio et son talent d’animateur ont été reconnus par ses collègues et les auditeurs de la radio. Jacob Ahama restera dans les mémoires comme un homme simple, respectueux et dévoué à son métier.

Albert AGBEKO

E-mail togoscoop@gmail.com

Tél : (00228) 90966364/99565788

Pour vos reportages annonces et publicités contacter le service commercial de votre site internet togoscoop.tg