Mort Cause de Décès : Le décès de Jean-Claude Jacquinot, ancien maire de Marigny-l’Église.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Jean-Claude Jacquinot, un maire dévoué à sa commune

Originaire du village par sa mère, Jean-Claude Jacquinot a mené longtemps ses mandats de maire tout en travaillant comme ingénieur en informatique à Paris. Une fois à la retraite, il avait aussi endossé la responsabilité de vice-président de la communauté de communes des Portes du Morvan où il s’occupait entre autres du budget. \”Il était tout dévoué à sa commune, se souvient son ancienne adjointe Micheline Barbier, il ne comptait pas son temps, pour gérer les affaires du village ou pour donner un coup de main au comité des fêtes depuis les débuts de celui-ci en 1976. Il était passionné de plongée et il avait même passé un diplôme d’artificier pour pouvoir tirer le feu d’artifice du lac du Crescent?! Il participait assidûment aux Aînés ruraux et aidait volontiers quiconque avait besoin de ses talents en informatique, domaine où il excellait.\” \”Un homme toujours affable\” \”Je garde de lui le souvenir d’un homme toujours affable et disponible, qui répondait toujours à mes questions, et a donné énormément à ses administrés et à la communauté\” ajoute avec émotion Patrice Grimardias, actuel maire de Chalaux, qui a longtemps travaillé à ses côtés à Marigny et à la communauté de communes. La date des obsèques de Jean-Claude Jacquinot n’est pas encore arrêtée.

