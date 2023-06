Mort Cause de Décès : Le décès de John Fru Ndi, farouche opposant de Biya.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le Cameroun est en deuil suite à la disparition de John Fru Ndi, figure emblématique de l’opposition. Ce célèbre opposant radical de Paul Biya, actuel président de la République du Cameroun, est décédé le mardi 12 juin 2023 à l’âge de 81 ans après une longue maladie. John Fru Ndi était le chef de file du Social Democratic Front (SDF), et était présenté comme l’éternel rival de Paul Biya, qu’il a affronté lors des élections présidentielles de 1992, 2004 et 2011.

La mort de John Fru Ndi est une grande perte pour la politique camerounaise. Surnommé “Chairman”, il était né le 7 juillet 1941 à Baba II, près de Bamenda, dans le Cameroun britannique. Après des études à la Baforchu Basel de 1952 à 1957, il intègre la Native Authority School Santa. Ensuite, il poursuit ses études au Nigeria, à Lagos City College, où il obtient le BEPC.

C’est en 1990 qu’il fonde le Social Democratic Front, et John Fru Ndi est porté à la tête du tout nouveau parti politique à l’issue de la première convention nationale ordinaire qui a eu lieu deux ans plus tard. Depuis lors, il a été un farouche opposant du régime de Paul Biya, qu’il a affronté à plusieurs reprises lors des élections présidentielles.

En 1992, John Fru Ndi arrive deuxième de la course, juste après le président sortant, avec 36% des voix contre 40% pour Biya. Une vive tension nait quand l’opposant annonce sa victoire après avoir dénoncé des fraudes. John Fru Ndi est mis en résidence surveillée par son grand rival. Depuis lors, il n’a jamais cessé de se battre pour la démocratie et la liberté dans son pays.

Le décès de John Fru Ndi marque la fin d’une époque pour la politique camerounaise. Il a été une voix forte et courageuse pour le peuple camerounais, et son héritage continuera d’inspirer les générations futures. Sa mort est également une grande perte pour le Social Democratic Front, qui devra maintenant trouver un nouveau leader pour poursuivre son combat politique.

En conclusion, l’histoire politique du Cameroun est étroitement liée à celle de John Fru Ndi. Sa mort laisse un grand vide dans la politique camerounaise, et sa contribution à la lutte pour la démocratie et la liberté sera toujours appréciée. Nous souhaitons à sa famille et à ses proches nos sincères condoléances en ces temps difficiles.