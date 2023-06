Mort Cause de Décès : Le décès de John Romita Sr., le co-créateur de Spider-Man, est annoncé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Un autre morceau de l’histoire de Marvel a disparu : John Romita Senior, le dernier des auteurs historiques de Marvel encore en vie, est décédé à l’âge de 93 ans à New York le 12 juin. Il était une authentique légende de la bande dessinée américaine, mais il est devenu une légende tout à fait par accident.

Au milieu des années soixante, Romita était un artiste extrêmement classique et actif surtout sur les bandes dessinées dites de romance. Il souhaitait quitter le médium pour le travail plus rentable dans la publicité, mais la proposition de Stan Lee, éditeur et co-créateur des personnages majeurs de Marvel, est arrivée. Romita a dessiné quelques livres de l’avocat aveugle et super-héros Daredevil, mais l’occasion qui marquera sa carrière professionnelle est arrivée quand Lee et le concepteur et scénariste Steve Ditko, co-créateur de Spider-Man, sont désormais à couteaux tirés.

L’éditeur voulait un personnage plus ensoleillé, plus intégré à la société, et Peter Parker (l’alter ego de Spider-Man) devait devenir plus normal, pour que les lecteurs puissent s’identifier à lui, alors que Ditko le préférait moqué et incompris. Ditko quitte la série et Romita prend le relais, devenant ainsi une sorte de troisième créateur du personnage.

Sans Ditko, les histoires de Spider-Man deviennent plus solaires et ironiques, grâce aux dialogues pétillants de Stan Lee, mais aussi aux dessins de John Romita, dont la version de Spidey est toujours la plus célèbre et la plus emblématique. À l’ère Romita, Peter est partagé entre la blonde Gwen Stacy et la rousse Mary Jane Watson. Romita crée graphiquement Mary Jane, et le dessin animé dans lequel elle apparaît pour la première fois en disant à Peter « Admets-le, petit tigre… tu viens de toucher la cible ! » est l’un des plus emblématiques de l’histoire de la bande dessinée américaine.

Ironiquement, c’est Romita, avec l’écrivain Gerry Conway et l’artiste Gil Kane, qui est responsable de la mort de Gwen Stacy, dans l’historique Amazing Spider-Man 122 avec une date de couverture de juillet 1973. Sa mort est causée par le super-méchant Goblin, mais c’est précisément Spider-Man, dans une tentative de la sauver avec sa toile alors qu’elle tombait, qui lui a cassé le cou et l’a tuée. C’est un livre d’époque : il marque la fin de l’innocence pour la bande dessinée de super-héros, et aussi la fin de ce que les historiens du genre appellent l’âge d’argent.

Romita est resté directeur artistique de Marvel jusqu’aux années 1990. En 1991, il a été invité au salon de la bande dessinée de Lucca, où il a été interviewé par le magazine historique de critique et d’information sur la bande dessinée Fumo di China. À la fin des années quatre-vingt, l’avocat Gianni Agnelli disait, avec un peu d’envie, que Cesare Maldini était meilleur que le président de l’époque et ancien joueur de la Juventus Giampiero Boniperti parce qu’il « savait comment avoir des enfants », faisant allusion à son fils Paolo. Comme Maldini, John Romita sait comment avoir des enfants. Son fils, John Romita Jr., est devenu une véritable icône de la maison d’édition avec ses versions non seulement de Spider-Man, mais aussi des X-Men, Daredevil, Thor et le Punisher, un justicier créé graphiquement par son père en 1973.