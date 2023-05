Mort Cause de Décès : Le décès de K Vasu, directeur de Tollywood.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le directeur de cinéma K.Vasu décède

Il y a une autre tragédie dans l’industrie de Tollywood. Le célèbre producteur K.Vasu est décédé. Il a réalisé de nombreux films à Tollywood. Il est tombé malade et est décédé alors qu’il était soigné à l’hôpital Kims d’Hyderabad.

Ses films à succès

K.Vasu était un réalisateur accompli qui a réalisé de nombreux films à succès en telugu. Il a réalisé des films à succès comme Pranankhareedu, Kothalarayudu, Thama Srimati-Veedhilo Kumari. De plus, il a travaillé avec des acteurs renommés tels que Chiranjeevi, Balakrishna, Nagarjuna et Venkatesh.

La contribution de K.Vasu à l’industrie du cinéma

K.Vasu était un réalisateur talentueux qui a apporté une contribution significative à l’industrie du cinéma. Il a réalisé des films dans divers genres tels que l’action, le drame et la comédie. Ses films ont été appréciés pour leur narration, leur musique et leur casting. Il a également produit des films tels que Gangotri et Seetharama Raju.

En tant que réalisateur, K.Vasu a été salué pour son style de narration unique et sa capacité à raconter des histoires qui ont touché le cœur du public. Son film Pranankhareedu a été un succès retentissant et est considéré comme un classique du cinéma telugu. Il a également réalisé des films tels que Kondaveeti Simhasanam, Kondaveeti Donga et Prema.

Les réactions à sa mort

La mort de K.Vasu a été une perte énorme pour l’industrie du cinéma telugu. Les acteurs, les réalisateurs et les producteurs ont exprimé leur chagrin et leur choc face à cette nouvelle. Les fans ont également exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux. Les médias ont rendu hommage à la carrière de K.Vasu et à sa contribution à l’industrie du cinéma.

Conclusion

K.Vasu était un réalisateur talentueux qui a apporté une contribution significative à l’industrie du cinéma telugu. Sa mort est une perte pour l’industrie et pour les fans qui ont apprécié son travail. Nous espérons que son héritage se poursuivra à travers ses films et que sa contribution à l’industrie du cinéma sera reconnue pour les années à venir.