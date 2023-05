Mort Cause de Décès : Le décès de Kenneth Anger – Nouvelles du monde

De cinéaste, auteur et artiste américain Kenneth Anger est décédé à l’âge de 96 ans. C’est ce que rapporte sa galerie Sprüth/Magers. Anger, né à Santa Monica, en Californie, en 1927, a été le garçon le plus méchant de tout Hollywood pendant des décennies, un homme qui a dévoilé tous les secrets et était prêt à rayer chaque image. Et en même temps, il s’est rendu très vulnérable – ne serait-ce qu’en admettant non seulement son homosexualité bien avant que cela ne soit considéré comme normal, mais aussi le désir homosexuel sur le sujet dans ses films courts, pas particulièrement chers et pas particulièrement racontés. Sans le recouvrir de symboles et de métaphores.

Une célébration de l’interdit

Mais Anger est devenu mondialement célèbre avec un livre et sa suite. En 1959, pour de bonnes raisons en France, paraît le premier tome de la chronique à scandale « Hollywood Babylon », le deuxième tome paraît en 1981 – et un troisième, Anger l’a toujours soutenu, existe aussi ; mais il ne put être publié car les gens dont il s’en faisait les ennemis étaient encore trop puissants. Toutes les histoires de sexe et de crime de « Hollywood Babylon » n’ont pas pu être vérifiées ; mais ce qui a été prouvé était suffisant pour illustrer à quel point les autoportraits de sex-appeal propres, sereins et tout blancs, droits et sans saleté de la ville du film avaient peu de choses en commun avec la réalité.

Mais Anger n’a jamais été ce qu’on appelle “indépendant” – au contraire : lui aussi était une créature d’Hollywood, en tant que petit-fils d’un créateur de costumes, il était fasciné par les déguisements et les mascarades dès son enfance. Même si l’histoire selon laquelle il a joué le rôle d’un bambin dans l’adaptation cinématographique “Le Songe d’une nuit d’été” de Max Reinhardt était une invention.

Le cinéaste provocateur

Ses propres films, notamment Fireworks et Scorpio Rising, étaient des célébrations d’une sexualité qui n’était pas seulement homosexuelle, mais flirtait avec le danger et la violence. Et a risqué sa propre chute – tout comme Anger, le réalisateur, était toujours prêt à accepter sa propre chute. C’est ainsi qu’il a eu 96 ans.

C’est lui aussi, dit-il lui-même, qui a inspiré Mick Jagger pour écrire les paroles de “Sympathy for the Devil” avec son penchant pour l’occultisme et le satanisme. Et si vous regardez en arrière les cinquante ou soixante dernières années d’histoire du cinéma, vous pouvez voir que l’esthétique de Martin Scorsese, David Lynch et Quentin Tarantino serait difficile à imaginer sans l’influence d’Angers.

Hollywood Babylon a donc toutes les raisons de pleurer.