Mort Cause de Décès : Le décès de l’acteur américain Pat Cooper à l’âge de 93 ans

Nécrologie – Mort cause de décès.

Pat Cooper, comédien légendaire et figure emblématique du stand-up aux États-Unis, est décédé en début de semaine, comme confirmé par sa femme Emily Connor. Pat Cooper, connu pour son humour acerbe, a rendu l’âme paisiblement à son domicile à Las Vegas à l’âge de 93 ans.

Pat Cooper était célèbre pour son fort tempérament et son surnom de « comédien provocant ». En cinquante ans de carrière, le natif de New York, vêtu de ses indissociables smoking et lunettes, a abordé avec humour tout ce qui le dérangeait, et beaucoup en ont pris pour leur grade !

L’humoriste a fait de l’indignation sa marque de fabrique ! Jouant tour à tour de ses origines italiennes ou de ses propres parents dans ses spectacles, Pasquale Caputo a adopté un nom d’emprunt américain pour devenir Pat Cooper au début des années 1960. Il acquiert rapidement une petite notoriété en faisant les premières parties du grand Frank Sinatra. Cependant, l’excentrique a une forte personnalité et finit par se fâcher avec bon nombre d’artistes qui lui ont tendu la main, dont l’interprète de My Way.

Plus tard, il fait la rencontre de Howard Stern au milieu des années 1980 et devient l’une des vedettes de son émission de radio culte aux États-Unis. Là-bas, tout lui est permis. Le comique peut venir quand bon lui semble et se moquer de qui il veut. Cependant, la collaboration entre les deux hommes s’arrête brutalement un jour où le personnage atypique refuse de prendre l’antenne pour se réconcilier avec son fils.

Pat Cooper renie une partie de sa vie en accédant au succès. Il coupe d’abord les ponts avec ses parents, puis avec ses deux enfants biologiques nés d’un premier mariage, Louise et Michael Caputo. En 2009, ce dernier sort une autobiographie Cher Pat Cooper : Qu’est-il arrivé à mon père Pasquale Caputo ? Une véritable lettre ouverte dans laquelle l’aîné évoque sans fard l’absence de son paternel et ses nombreuses tentatives pour entrer en contact avec celui qui a refait sa vie et adopté la fille de son ex-compagne, la chanteuse Patti Prince.

Pat Cooper restera marié jusqu’à sa mort à sa troisième conjointe, Emily Connor. Sa carrière a été marquée par des hauts et des bas, des excès de colère et des relations tumultueuses avec les autres. Cependant, il restera gravé dans les mémoires comme l’un des plus grands comédiens de stand-up de tous les temps.