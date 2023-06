Mort Cause de Décès : Le décès de l’acteur belge Michel Kartchevsky.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Michel Kartchevsky, l’acteur belge célèbre pour son rôle dans “Pure fiction”, est décédé à 66 ans

L’acteur belge Michel Kartchevsky est décédé à l’âge de 66 ans. Connu pour avoir joué le rôle de Marc Dutroux dans le film “Pure fiction” en 1997, film de Marian Handwerker, l’homme s’était aussi fait connaître en jouant dans deux des plus gros succès du Théâtre belge des années 90 : “Chez Willy”, une pièce qui aura été jouée pas moins de 400 fois tout comme dans “Les Videurs” une pièce jouée tout autant de fois.

Son rôle dans “Pure fiction”

Michel Kartchevsky est connu pour son rôle de Marc Dutroux dans le film “Pure fiction”. Le film, sorti en 1997 et réalisé par Marian Handwerker, raconte l’histoire de Marc Dutroux, le tueur en série belge qui a enlevé et tué plusieurs jeunes filles dans les années 90.

Le film a été controversé dès sa sortie en raison de son sujet sensible, mais il a également été salué pour la performance de Michel Kartchevsky dans le rôle de Dutroux. Kartchevsky a réussi à incarner le personnage avec une grande intensité et une grande justesse, ce qui a valu au film de nombreuses nominations et récompenses.

Ses succès au théâtre

En plus de son rôle dans “Pure fiction”, Michel Kartchevsky s’est également fait connaître pour ses performances sur les planches. Il a notamment joué dans deux des plus gros succès du théâtre belge des années 90 : “Chez Willy” et “Les Videurs”.

“Chez Willy” est une pièce de théâtre qui raconte l’histoire d’un café ouvrier dans les années 60. La pièce a été jouée pas moins de 400 fois et a remporté un grand succès auprès du public et de la critique. Michel Kartchevsky y jouait le rôle de Willy, le patron du café.

Quant à “Les Videurs”, il s’agit d’une pièce qui raconte l’histoire de deux videurs de boîte de nuit qui font face à des situations de plus en plus difficiles. La pièce a également été jouée pas moins de 400 fois et a connu un grand succès auprès du public et de la critique. Michel Kartchevsky y jouait l’un des videurs.

Un acteur talentueux

Michel Kartchevsky était un acteur talentueux qui a marqué le cinéma et le théâtre belges. Sa performance dans “Pure fiction” restera à jamais gravée dans les mémoires, tout comme ses rôles dans “Chez Willy” et “Les Videurs”.

Sa mort est une grande perte pour le monde du cinéma et du théâtre, mais son talent et sa contribution à l’art resteront à jamais dans les mémoires.