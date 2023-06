Mort Cause de Décès : Le décès de l’acteur Mike Batayeh

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’acteur américain Mike Batayeh est décédé subitement

L’acteur américain Mike Batayeh est décédé pendant son sommeil. – Credit:PETER BREGG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP C’est un décès inattendu. L’acteur américain Mike Batayeh a été victime d’une crise cardiaque le 1er juin, qui lui a été fatale. Il est décédé pendant son sommeil, comme le raconte Le Parisien. Mike Batayeh n’avait que 52 ans et se trouvait à son domicile dans l’État du Michigan, au nord des États-Unis. Sa famille, dont sa sœur Diane, a fait part de sa surprise alors que l’acteur n’avait aucun antécédent cardiaque. Dans un communiqué, ses proches ont déclaré : « Il manquera beaucoup à ceux qui l’aimaient, lui qui savait apporter le rire et la joie à tant de gens. » Une dernière apparition à l’écran en 2018 Il était principalement connu pour son rôle dans la série Breaking Bad, l’histoire d’un professeur de chimie qui sombre dans les affaires de drogue. Dans trois épisodes de la quatrième et cinquième saison, Mike Batayeh jouait le rôle de Dennis Markowski, gérant de la laverie utilisée pour blanchir l’argent de Walter White et Jesse Pinkman. L’acteur s’était illustré dans d’autres séries, comme Les Experts : Miami (2006) mais aussi Philadelphia (2013), Marco Polo (2014), Sleeper Cell (2005) ou encore Power Rangers : L’Autre Galaxie ou Tout le monde aime Raymond où il avait fait ses débuts en 1998. Sa dernière apparition à l’écran remonte à 2018, dans le téléfilm Prank of America.

Ce décès soudain a attristé les fans de Mike Batayeh et de ses performances à l’écran. Son talent et sa personnalité enjouée manqueront à l’industrie du cinéma et des séries télévisées, ainsi qu’à tous ceux qui l’ont aimé et apprécié. Nous adressons nos condoléances à sa famille et à ses proches.