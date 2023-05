Mort Cause de Décès : Le décès de l’acteur Ray Stevenson à l’âge de 58 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Une carrière impressionnante

, l’acteur badass de films tels que Punisher : zone de guerre et le prochain Star Wars : Ahsoka série, est décédé et il n’avait que 58 ans. Aucune information ni cause de décès n’a été communiquée.

Bien que l’acteur soit surtout connu pour son rôle de Frank Castle dans Punisher : zone de guerre, il a plus de 60 crédits au cinéma et à la télévision. Il est également apparu dans des projets tels que Rome, Roi Arthur, Avant-poste, Cirque du Freak : L’assistant du vampire, Le livre d’eli, Les autres gars, Tuez l’Irlandais, Thor, Les trois Mousquetaires, G.I. Joe: Retaliation, Thor : Monde des ténèbres, Divergent, Grand jeu, Le transporteur fait le plein, Insurgé, Peau froide, Thor : Ragnarok, Homme accidenté, Mémoire et Accident Man : les vacances du tueur à gages.

Stevenson a récemment été vu dans le film d’action primé aux Oscars RRR, jouant le méchant central du film. Il sera également vu dans le prochain film de Lucasfilm Guerres des étoiles série Ahsoka dans lequel il a fière allure.

Une perte pour l’industrie cinématographique

C’est une nouvelle assez choquante et je suis triste d’apprendre son décès. C’était un si grand acteur, cependant, et c’était aussi amusant de le voir dans les projets dans lesquels il est apparu et il a laissé un grand héritage que les fans pourront continuer à apprécier.

Nos condoléances vont à sa famille et ses amis.

Source : Variété