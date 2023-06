Nécrologie – Mort cause de décès.

L’ancien sélectionneur de l’Australie Rale Rasic est décédé à l’âge de 87 ans



La fédération australienne de football a annoncé ce jeudi le décès de Rale Rasic, l’une des figures emblématiques du football australien. Âgé de 87 ans, il avait qualifié pour la première fois de leur histoire les Socceroos en Coupe du Monde en 1974. Depuis l’annonce de son décès, la presse locale lui a rendu un vibrant hommage.

Un parcours exceptionnel

Orphelin et migrant yougoslave, Rale Rasic a marqué l’histoire du football australien en tant que joueur et entraîneur. Il est devenu l’un des plus jeunes entraîneurs de l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA. Son parcours exceptionnel a laissé une marque indélébile sur le football australien. La communauté du football dans son ensemble se souviendra de ses contributions à ce sport et les chérira. La fédération australienne de football a salué son parcours et son engagement envers le développement du football australien.

Un hommage appuyé de la part de l’actuel sélectionneur australien

L’actuel sélectionneur australien Graham Arnold n’a pas manqué de souligner l’impact de Rale Rasic sur le football australien. Il a confié que Rasic avait changé le jeu en Australie en 1974, qualifiant l’Australie pour la première Coupe du monde de l’histoire. Son héritage et ses réalisations resteront à jamais gravés dans l’histoire du football australien.

Un brassard noir pour les Socceroos

Afin de rendre hommage à Rale Rasic, les coéquipiers de Mathew Ryan porteront un brassard noir lors du match amical face aux Champions du monde argentins le 15 juin à Pékin en Chine. Cette marque de respect et de reconnaissance témoigne de l’importance de Rale Rasic pour le football australien et de l’impact de son parcours sur les générations futures.

Conclusion

Rale Rasic laisse derrière lui un héritage exceptionnel dans le monde du football australien. Son parcours est un modèle d’engagement, de persévérance et de réussite pour les jeunes générations de joueurs et de supporters. La fédération australienne de football a salué son engagement et son dévouement envers le développement du football australien. Son nom restera à jamais gravé dans l’histoire du sport australien.