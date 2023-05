Mort Cause de Décès : Le décès de Lansiné Kaba, professeur et écrivain.

Nécrologie – Mort cause de décès.

La Guinée perd une grande figure intellectuelle, Lansiné Kaba

Lansiné Kaba, ancien professeur de l’Université de Minnesota à Minneapolis, professeur émérite de l’Université d’Illinois à Chicago et président honoraire de l’African Studies Association, est décédé samedi 27 mai à Conakry. Selon ses proches, il a été emporté par un accident vasculaire cérébral (AVC). Natif de la ville de Kankan en Haute-Guinée, Lansiné Kaba a étudié en France avant de partir enseigner aux États-Unis. Il a également été professeur invité de l’Université Carnegie Mellon-Qatar à Doha.

Un intellectuel engagé

Lansiné Kaba a publié plusieurs ouvrages sur l’islam et sur la période coloniale, dont le plus connu est celui sur Cheick Mouhammad Chérif, l’un des sages de Kankan. Il a également écrit sur les indépendances, notamment sur le Kényan Kwame Nkrumah et son rêve d’unité africaine, ainsi que sur le « non » de la Guinée à la France de Charles De Gaulle lors du référendum de 1958. En outre, Lansiné Kaba s’est tenté à la politique dans les années 1990, avant de se consacrer totalement à la recherche scientifique.

Intellectuel engagé, Lansiné Kaba s’est toujours montré très critique envers les présidents guinéens successifs, de Sékou Touré à Alpha Condé. Sa dernière missive, « Le bourbier guinéen », date de janvier 2023 où il dénonce l’absence de vision des dirigeants de son pays.

Une perte pour la Guinée

Lansiné Kaba a fait une crise à Kankan où il a été soigné en Tunisie puis à Conakry. Malgré les soins prodigués, il ne se relèvera plus. Il sera enterré vendredi 2 juin dans sa ville natale.

Avec la disparition de Lansiné Kaba, la Guinée perd l’une de ses grandes figures intellectuelles. Ses écrits ont contribué à la compréhension de l’histoire de l’Afrique et de son rôle dans le monde. Son engagement pour la défense des valeurs démocratiques et des droits de l’homme restera gravé dans les mémoires. La communauté intellectuelle guinéenne et africaine perd un de ses plus éminents membres.

