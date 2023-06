Mort Cause de Décès : Le décès de l’éditeur ayant abandonné La conjuration des imbéciles.

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’éditeur qui a transformé le monde de la littérature : Né à New York en 1931

Né à New York en 1931, il grandit à Manhattan et tombe aussitôt dans la marmite de la lecture. LE New yorkais rapporte qu’à table, toute la famille lisait : “Dès le début les mots étaient pour moi plus vrai que la vraie vie” et “certainement plus intéressant”, écrit-il dans ses mémoires. Qualifié pour “frimer avec des brillants mots”, il est admis à l’université de Columbia. C’est là qu’il rencontre un jeune poète, Peter Orlovsky, et un écrivain en herbe, William Burroughs.

Un parcours atypique

Celui que l’on nomme “le pape de l’édition” a un parcours atypique. Il commence sa carrière en tant qu’apprenti libraire, avant de devenir employé de bureau chez Simon & Schuster. C’est en 1951 qu’il décroche son premier job d’éditeur chez Grove Press, une maison d’édition spécialisée dans la littérature érotique. C’est là que tout commence.

L’éditeur de la Beat Generation

Son nom est indissociable de la Beat Generation. C’est en effet lui qui publie les œuvres de Jack Kerouac, William S. Burroughs, Allen Ginsberg, et bien d’autres encore. Il est le premier à avoir publié “Le Festin Nu”, un ouvrage qui a marqué l’histoire de la littérature américaine.

Une figure contestataire

Son engagement ne se limite pas à la littérature. Il est également connu pour son militantisme en faveur des droits civiques, de la liberté d’expression et de la lutte contre la censure. Il a notamment été poursuivi en justice pour avoir publié “L’Amant de Lady Chatterley” de D.H. Lawrence, un ouvrage jugé obscène à l’époque.

Un héritage inestimable

Malcolm Cowley a dit de lui qu’il était “le plus grand éditeur américain”. Son héritage est inestimable. Il a marqué l’histoire de la littérature américaine et a contribué à faire connaître des auteurs aujourd’hui considérés comme des classiques. Il est décédé en 2005, à l’âge de 74 ans, laissant derrière lui une œuvre immense et un souvenir impérissable.

Conclusion

Cet éditeur hors pair a transformé le monde de la littérature en publiant des auteurs marginaux et en s’engageant pour la liberté d’expression. Son nom est indissociable de la Beat Generation et de l’histoire de la littérature américaine. Il restera à jamais dans les mémoires comme une figure contestataire et un défenseur de la liberté.