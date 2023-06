Mort Cause de Décès : Le décès de l’éditeur ayant renoncé à La conjuration des imbéciles.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Robert Gottlieb, né en 1931 à New York, est un éditeur de renom qui a marqué l’histoire de l’édition américaine. Dès son enfance, Gottlieb est tombé amoureux de la lecture. Il a grandi dans une famille où la lecture était une activité commune à table, et il a rapidement compris que les mots étaient plus réels et plus intéressants que la vie réelle. Après ses études à Cambridge, il a travaillé comme assistant éditorial chez Simon & Schuster.

Gottlieb a réalisé son premier coup de maître en révélant Catch-22 de Joseph Heller, un roman qui a été publié en 1961. Le livre a été initialement accueilli avec des critiques mitigées, mais il est devenu un best-seller après que l’humoriste S.J. Perelman l’a recommandé dans une critique pour le New York Herald Tribune. Catch-22 est finalement devenu une référence de la contre-culture.

Gottlieb a également travaillé avec John Kennedy Toole sur La conjuration des imbéciles, un roman qui a remporté le prix Pulitzer. Bien que Gottlieb ait abandonné le projet d’édition à l’époque, il a reconnu l’énorme quantité de talent de Toole et n’a jamais regretté sa décision.

En 1968, Gottlieb est devenu éditeur chez Knopf, où il a publié de nombreux ouvrages de renom, notamment The Power Broker de Robert Caro, une biographie politique de Robert Moses, une figure influente du développement urbain à New York. Gottlieb a également publié les mémoires de Bill Clinton, des actrices Katharine Hepburn et Lauren Bacall, ainsi que Beloved de Toni Morrison, qui a remporté le prix Pulitzer en 1988.

Gottlieb a également écrit ses propres livres, notamment sur George Balanchine, Sarah Bernhardt, la famille Dickens et Greta Garbo, ainsi que ses mémoires, intitulées Avid Reader : A Life.

Robert Gottlieb était l’un des derniers éditeurs en activité de cette ère de l’édition qui a précédé l’apparition des grands groupes. Il a travaillé dans une époque où les enjeux étaient moindres, où le monde était moins sophistiqué, mais où l’amour de la lecture et la passion pour les mots étaient au centre de tout. Sa contribution à l’histoire de l’édition américaine restera à jamais gravée dans les mémoires.