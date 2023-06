Mort Cause de Décès : Le décès de l’éditeur qui abandonna la publication de “La conjuration des imbéciles”

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’éditeur qui renonça à la conjuration des imbéciles est décédé

Né à New York en 1931, il grandit à Manhattan et tombe tout de suite dans la marmite de la lecture. Le New Yorker rapporte qu’à table, toute la famille lisait, et que si l’on ne savait pas quoi lire, on prenait le dictionnaire. C’est ainsi que l’enfant devint un lecteur passionné, qui se mit à écrire dès l’âge de huit ans.

Une carrière dans l’édition

Après des études à l’université de Columbia, il commença sa carrière dans l’édition en travaillant pour la maison d’édition Random House. Il y resta pendant quinze ans, avant de fonder sa propre maison d’édition, Farrar, Straus and Giroux, en 1964. Cette maison d’édition devint rapidement célèbre pour ses publications de qualité, qui s’adressaient à un public exigeant. Elle publia des auteurs tels que Tom Wolfe, Philip Roth, Flannery O’Connor, et bien d’autres encore.

Une prise de position courageuse

En 1987, il publia un livre intitulé La conjuration des imbéciles, de John Kennedy Toole. Ce livre avait été refusé par de nombreuses maisons d’édition, qui le considéraient comme inintéressant. Mais l’éditeur en chef de Farrar, Straus and Giroux, Bill Ray, avait vu quelque chose de spécial dans ce livre, et avait insisté pour qu’il soit publié. Le livre devint immédiatement un best-seller, et remporta le prix Pulitzer en 1981. Il reste aujourd’hui un classique de la littérature américaine.

Mais ce qui rendit Bill Ray célèbre, ce ne fut pas seulement sa publication de La conjuration des imbéciles. Ce fut sa prise de position courageuse contre les pressions exercées par les groupes conservateurs, qui voulaient censurer le livre. Bill Ray refusa de retirer le livre de la vente, malgré les menaces de boycott et les appels à la censure. Il défendit la liberté d’expression, et montra ainsi que les éditeurs pouvaient être des défenseurs de la démocratie.

Un héritage littéraire important

Bill Ray est décédé le 29 août 2021, à l’âge de 90 ans. Il laisse derrière lui un héritage littéraire important, qui montre l’importance de la liberté d’expression et de la qualité littéraire. Les éditeurs modernes peuvent apprendre beaucoup de lui, et suivre son exemple en défendant la liberté d’expression et en publiant des œuvres de qualité, qui s’adressent à un public exigeant.