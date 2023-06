Mort Cause de Décès : Le décès de l’homme qui a inspiré le film “Presque amis”

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’homme qui a inspiré “Intouchables” : Philippe Pozzo di Borgo

Philippe Pozzo di Borgo, un homme d’affaires français, est décédé à l’âge de 72 ans. Il était connu pour avoir inspiré l’histoire racontée dans le film “Intouchables”, en italien “Quasi Amici”. Ce film a été l’un des plus grands succès du cinéma français sorti en salles en 2011, attirant plus de 19 millions de spectateurs.

La vie de Philippe Pozzo di Borgo avant l’accident

Philippe Pozzo di Borgo est né en 1951 à Tunis, en Tunisie. Il a grandi dans une famille aristocratique et a étudié à l’Institut d’Études Politiques de Paris. Il a ensuite travaillé dans le monde de la finance et est devenu directeur de la maison de champagne Pommery.

L’accident qui a changé sa vie

En 1993, la vie de Philippe Pozzo di Borgo a changé radicalement. Il a été impliqué dans un accident de parapente qui l’a laissé tétraplégique. Il a perdu l’usage de ses jambes et de ses bras. Il a également perdu sa femme, Béatrice, qui est décédée d’un cancer quelques mois après l’accident.

La rencontre avec Abdel Sellou

Après l’accident, Philippe Pozzo di Borgo a embauché Abdel Sellou, un jeune homme de banlieue qui avait des problèmes avec la justice. Abdel est devenu son aide-soignant et son ami. Ensemble, ils ont surmonté de nombreux obstacles et ont formé une amitié profonde qui a duré jusqu’à la mort de Philippe.

“Intouchables”

L’histoire de Philippe Pozzo di Borgo et Abdel Sellou a été adaptée au cinéma dans le film “Intouchables”. Le film a été un énorme succès en France et dans le monde entier. Il a remporté de nombreux prix, dont le César du meilleur film en 2012.

La vie de Philippe Pozzo di Borgo après le film

Après la sortie du film, Philippe Pozzo di Borgo est devenu un porte-parole pour les personnes handicapées. Il a également écrit un livre intitulé “Le Second Souffle” dans lequel il raconte son histoire. Il a continué à vivre avec Abdel Sellou comme son aide-soignant et ami jusqu’à sa mort en 2022.

Conclusion

Philippe Pozzo di Borgo a été un homme remarquable qui a surmonté de nombreux obstacles dans sa vie. Son amitié avec Abdel Sellou a inspiré des millions de personnes dans le monde. Le film “Intouchables” a été un hommage à leur amitié et à leur courage. La mort de Philippe Pozzo di Borgo est une perte pour tous ceux qui ont été touchés par son histoire et son message d’espoir et de persévérance.