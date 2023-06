Mort Cause de Décès : Le décès de L’Iron Sheik, le lutteur méchant du Temple de la renommée.

Hossein Khosrow Ali Vaziri, mieux connu sous le nom d’Iron Sheik, est décédé le 8 janvier 2022 à l’âge de 79 ans. Né en Iran en 1943, il a déménagé aux États-Unis en 1971 et est devenu l’un des lutteurs professionnels les plus célèbres de tous les temps.

Début de carrière

Vaziri s’est entraîné avec Verne Gagné, le promoteur de l’American Wrestling Association. L’idée de l’Iron Sheik est venue de Mary Gagne, l’épouse de Verne, a déclaré M. Greenberg, bien que Vaziri ait expérimenté d’autres versions du personnage au fil des ans.

Carrière professionnelle

L’Iron Sheik est devenu célèbre pour son personnage de méchant, avec sa signature moustache et ses bottes de lutteur. Il a remporté le championnat du monde poids lourd de la WWE en 1983 en battant Bob Backlund. Cependant, il a perdu le titre un mois plus tard contre Hulk Hogan dans un match qui a été considéré comme le début de la “Hulkamania”.

Au cours des années 1980, le cheikh a commencé à consommer de la drogue et à boire beaucoup. En 1987, lui et Hacksaw Jim Duggan – un babyface, comme on appelle les bons lutteurs – ont été arrêtés sur le New Jersey Turnpike après que des policiers ont trouvé de la cocaïne et de la marijuana dans leur voiture.

Le Sheik est apparu dans un match en tant qu’allié du Sgt. Slaughter’s en 1991, et en 1997, il a dirigé un autre lutteur, le Sultan. Mais sa carrière professionnelle s’est en grande partie tarie avec l’accélération de sa consommation de drogue dans les années 1990. Il a lutté contre la toxicomanie pendant longtemps, mais selon un article que M. Greenberg a écrit pour Rapport du blanchisseur en 2013, il avait plus récemment réussi à éviter la drogue, à l’exception d’une bière occasionnelle.

Vie personnelle et post-carrière

En 1975, il épouse Caryl Peterson, qui lui survit. Il laisse également dans le deuil leurs filles, Nicole et Tanya; une soeur; et cinq petits-enfants.

En 2003, sa fille Marissa, 27 ans, a été tuée par son petit ami, Charles Reynolds. Vaziri a déclaré qu’il envisageait d’attaquer M. Reynolds avec une lame de rasoir devant le tribunal, a écrit M. Greenberg, mais que sa famille l’a empêché de le faire. M. Reynolds a été condamné à la prison à vie. Il est décédé en 2016.

En 2005, Iron Sheik a été intronisé au Temple de la renommée de la WWE.

À partir du début des années 2000, le cheik a apporté une version moins inhibée de son personnage à l’émission de radio d’Howard Stern pour déclamer différents lutteurs. Il a menacé de sodomiser des rivaux comme Hogan et a utilisé des insultes homophobes pour décrire l’Ultimate Warrior.

Conclusion

Iron Sheik a été l’un des lutteurs professionnels les plus influents de tous les temps, avec un personnage emblématique qui a inspiré de nombreux autres lutteurs. Malgré ses luttes personnelles, il a continué à être aimé et respecté par les fans de la lutte professionnelle jusqu’à sa mort. Il laissera un héritage durable dans le monde de la lutte professionnelle.