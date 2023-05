Nécrologie – Mort cause de décès.

Le décès de Mario Héron : une triste nouvelle pour le milieu politique et militant

Une perte pour la ville de Dunkerque La ville de Dunkerque a perdu l’un de ses conseillers municipaux ce mardi matin. Mario Héron est décédé à l’âge de 63 ans des suites d’une crise cardiaque. Ancien conseiller municipal de la ville, il était désormais en poste à Coudekerque-Branche, où il était notamment en charge du stationnement. Mario Héron était connu pour son engagement au service de la ville de Dunkerque. Il avait notamment été en charge du quartier de la Basse-ville, qu’il défendait avec passion et un grand sourire. Il était surnommé “le Maire de la Basse-Ville” et était très apprécié des habitants de ce quartier.

Un homme jovial malgré les épreuves Mario Héron était un homme jovial et apprécié de tous. Même après avoir perdu son fils il y a trois ans, il gardait le sourire et continuait de se battre pour les causes qui lui tenaient à cœur. Ancien syndicaliste, il avait un grand sens de l’engagement et de la solidarité.

Une grande perte pour le milieu politique et militant Le décès de Mario Héron est une grande perte pour la ville de Dunkerque, mais aussi pour l’ensemble du milieu politique et militant. Ses engagements et son dévouement ont été salués par de nombreuses personnes, qui ont exprimé leur tristesse suite à cette annonce.

Un hommage unanime De nombreuses personnalités politiques et associatives ont rendu hommage à Mario Héron suite à son décès. Tous saluent son engagement et sa personnalité joviale, qui ont marqué ceux qui l’ont côtoyé.

Des obsèques dans l’intimité familiale Les obsèques de Mario Héron se tiendront dans l’intimité familiale. Les Dunkerquois et tous ceux qui l’ont connu pourront lui rendre hommage lors d’une cérémonie qui sera organisée ultérieurement.

Conclusion

Le décès de Mario Héron est une grande perte pour la ville de Dunkerque et pour l’ensemble du milieu politique et militant. Homme engagé et jovial, il avait su se faire une place dans le cœur des habitants de la ville, en particulier dans le quartier de la Basse-ville. Son engagement et sa personnalité resteront dans les mémoires, et son départ laissera un vide difficile à combler.