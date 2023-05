Mort Cause de Décès : Le décès de Martin Amis, romancier britannique, à l’âge de 73 ans rapporté par les médias.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le romancier britannique Martin Amis est mort vendredi 19 mai dans sa résidence de Floride à 73 ans, ont annoncé samedi le prix littéraire Booker Prize et plusieurs médias. « C’était l’un des auteurs les plus acclamés et commentés ces 50 dernières années », a affirmé l’institution du prestigieux prix littéraire britannique.

Une carrière littéraire prolifique

Martin Amis est né le 25 août 1949 à Swansea, au Pays de Galles. Fils de l’écrivain Kingsley Amis, il a suivi les traces de son père en devenant lui-même un écrivain acclamé. Il a publié son premier roman, « Le Rachel Papers », en 1973 et a depuis écrit de nombreux livres acclamés tels que « Money, Money » (1984), « London Fields » (1989) et « La Maison des rencontres » (2004).

Ses œuvres ont été traduites en de nombreuses langues et ont reçu de nombreux prix, notamment le prix James Tait Black Memorial pour « La Flèche du temps » (1991) et le prix du meilleur livre étranger pour « La Maison des rencontres » (2005).

Un maître de la prose anglaise

Martin Amis était considéré comme l’un des maîtres de la prose anglaise contemporaine. Ses œuvres étaient souvent sombres et satiriques, explorant des thèmes tels que la violence, la mort et la folie. Il était également connu pour son style d’écriture élégant et incisif, qui a influencé de nombreux écrivains contemporains.

Ses livres ont été adaptés pour le cinéma et la télévision, notamment « London Fields » qui a été adapté en un film en 2018 avec Amber Heard et Johnny Depp dans les rôles principaux.

Une vie personnelle mouvementée

La vie personnelle de Martin Amis a été aussi mouvementée que sa carrière littéraire. Il s’est marié deux fois et a eu cinq enfants. Son deuxième mariage avec l’écrivaine Isabel Fonseca a duré plus de 30 ans jusqu’à la mort de l’auteur.

Il a également été connu pour ses prises de position controversées sur des sujets tels que la politique et la religion. Il a été critiqué pour ses propos sur l’islam et les musulmans, qui ont été qualifiés de racistes et d’islamophobes.

Un héritage littéraire durable

La mort de Martin Amis est une perte pour la littérature britannique et mondiale. Son influence sur la prose anglaise contemporaine est indéniable et son style d’écriture élégant et incisif continuera d’être étudié et admiré pendant des années à venir.

Ses livres continueront d’être lus et appréciés par de nombreuses générations à venir, et son héritage littéraire durable restera une source d’inspiration pour les écrivains en herbe du monde entier.