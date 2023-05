Mort Cause de Décès : Le décès de Martin Amis, romancier britannique, survenu à l’âge de 73 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le romancier britannique Martin Amis est mort à 73 ans

Le célèbre écrivain britannique Martin Amis est décédé à l’âge de 73 ans, a annoncé son éditeur, Penguin Books, sur Twitter. Il laisse derrière lui un héritage important et a marqué le paysage culturel britannique de manière indélébile.

Les détails de sa mort ont été rapportés par le New York Times, citant son épouse Isabel Fonseca, qui a déclaré qu’Amis était décédé chez lui à Lake Worth, en Floride, des suites d’un cancer de l’oesophage.

Martin Amis a écrit 14 romans au cours de sa carrière, dont “Money, Money”, “London Fields” et “La Flèche du Temps”. Il a été nommé deux fois pour le prestigieux Booker Prize, en 1991 et 2003. Fils de l’auteur Kingsley Amis, il s’est établi aux États-Unis en 2011.

En 2012, Martin Amis avait déclaré à Reuters que son roman “Lionel Asbo, l’état de l’Angleterre” était celui dont il était le plus satisfait. Il avait également exprimé sa vision du talent et du génie littéraire en disant que “le génie s’affaiblit et le talent s’affirme” au fil du temps.

Martin Amis était considéré comme l’un des plus grands écrivains britanniques depuis la Seconde Guerre mondiale, selon le Times qui l’avait classé dans les 50 auteurs les plus importants de cette période.

Sa mort a été largement commentée dans le monde littéraire et culturel, avec des hommages rendus par des écrivains célèbres et des personnalités publiques.

En conclusion, le monde littéraire a perdu l’un de ses plus grands talents avec la mort de Martin Amis. Son héritage perdurera et continuera d’inspirer de nombreux écrivains à travers le monde.