Mort Cause de Décès : “Le décès de Mickey Mouse”

<strong><a href="https://lascelebrite.com/">Comment Mickey Mouse Est Mort</a></strong> – Si vous êtes un amoureux de Disney, vous avez probablement entendu la rumeur selon laquelle Mickey Mouse est décédé. Les utilisateurs de TikTok ont ​​réagi à la tendance Google des personnes recherchant “Opinion Mickey Mouse is dead” en publiant leurs réactions sur la plateforme. Des tendances sont apparues récemment demandant aux fans d’enquêter sur la mort de personnages bien-aimés comme Dora l’exploratrice et Barney le dinosaure. Mais les plus récents concernent les réactions horrifiées d’Internet à la mort de Mickey Mouse. Bien que cela puisse en choquer certains, il pourrait très bien s’agir d’une légende urbaine racontée depuis des décennies. <h2>La naissance de la rumeur de l’estomac de Mickey Mouse</h2> Dans les années 1970, beaucoup ont commencé à affirmer que Walt Disney avait caché la mort de Mickey Mouse pour empêcher le déclin de la popularité de son entreprise, c’est à ce moment-là que la rumeur a commencé à se répandre. Les premières arabesques de souris étaient «une pure extase», selon un récit formalisé des événements de l’époque. Ces pas erratiques étaient une secousse de pur bonheur. Le cinéaste soviétique Sergueï Eisenstein a été tellement secoué par une telle “révolte lyrique” qu’il est tombé amoureux de l’agilité et de la fluidité de la petite création américaine. En effectuant mille et une passes, un philtre magique vous ferait oublier où en était votre tête par rapport à l’univers. Mickey Mouse pouvait plier le monde à sa volonté, transformant les plumes d’un cochon en rotor d’avion, une poignée de pâtes alimentaires en balles et les dents d’une vache en xylophone. Ses débuts sur la scène de l’animation ont été mouvementés, se déroulant une nuit de novembre à New York en 1928. Steamboat Willie, le premier long métrage d’animation à inclure Mickey Mouse, est présenté en première au Colony Theatre de Broadway. Il a été créé par deux inconnus, Walt Disney et Ub Iwerks. Ce soir, le comique détruit complètement la suite de l’émission, un polar nommé Gang War, pour lequel il était clairement censé n’être qu’une bouchée. Le personnage prend vie au son d’acclamations aussi tonitruantes que celles entendues dans l’animation. Clin d’œil à Buster Keaton, il met en scène un Mickey hautain et burlesque, un rongeur déchaîné qui sacrifie volontiers d’autres animaux. Au diapason, s’il vous plaît. Alors, qui a fini par tuer Mickey ? Comment notre rongeur qui défie les normes en est-il venu à symboliser une transformation de l’esprit ? Comment la personne qui pouvait s’adapter à toutes les distorsions a-t-elle fini par devenir un logo statique ? En charge de l’Empire Disney, protecteur imprenable du château enchanté. Pierre Pigot, auteur de L’Assassinat de Mickey Mouse, appelle la scène du crime en Californie, en Floride et à Marne-la-Vallée à Paris “Mickey lessivé, Mickey éviscéré, Mickey assassiné”. Regarder des photographies prises à quatre décennies d’intervalle, en 1929 et 2009, revient à expérimenter violemment l’image de la décomposition et de la dévastation. C’est l’image d’un meurtre, écrivit-il avec venin. L’enquêteur est en train de rassembler des preuves en vue d’une conclusion. Ils enseignent au lecteur le “côté obscur” de la “disneylogy”, un “récit plein de reniements et d’incohérences” qui “met l’esthétique en contradiction avec le politique”. Les gens voient “des personnages systématiquement dépossédés de leur pouvoir, d’autres soumis à un ordre de guérilla et de propagande au quotidien, et une œuvre graphique sabotée par des diktats financiers”. <div class="wp-block-image"> <figure class="wp-block-embed aligncenter is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"> <figcaption class="wp-element-caption">Comment Mickey Mouse Est Mort</figcaption> </figure> </div> <p>Fervent défenseur du Mickey originel, Pigot porte une accusation sans vergogne d’infanticide contre son homonyme : “L’assassin n’est autre que Walt Disney lui-même, un Disney ayant