Mort Cause de Décès : “Le décès de Nuccio Ordine, âgé de 65 ans, est survenu”

Nécrologie – Mort cause de décès.

Nuccio Ordine est mort

Les médecins qui ont soigné le bel intellectuel calabrais, professeur à l’Unical, l’ont déclaré en état de mort cérébrale. Il avait 65 ans.

Un représentant de premier plan du monde culturel calabrais

Nuccio Ordine était un professeur Unical estimé et un représentant de premier plan du monde culturel calabrais et au-delà. Il était un intellectuel engagé, reconnu pour ses travaux sur la philosophie et la littérature. Il a également dirigé la collection “Bibliothèque des voix” de l’éditeur Sellerio, qui a publié des œuvres importantes de la littérature italienne et étrangère.

Ses travaux

Ses travaux ont été traduits dans de nombreuses langues et ont reçu de nombreux prix, dont le Prix européen de l’essai Charles Veillon en 2012 pour son livre “La Utilidad de lo inutil”. Il était également membre de l’Académie des Lyncéens, l’une des plus anciennes académies de sciences et d’arts du monde.

Un homme engagé

Nuccio Ordine était également connu pour son engagement en faveur de la culture et de l’éducation. Il a été nommé ambassadeur de l’Unesco pour l’Italie en 2019, en reconnaissance de son engagement en faveur de l’éducation et de la promotion de la culture de la paix. Il a également été l’un des promoteurs de l’appel international pour un “Manifeste pour la culture” en 2017, qui appelait à une prise de conscience collective de l’importance de la culture dans la société.

Un vide immense

La mort de Nuccio Ordine laisse un vide immense dans le monde culturel italien et au-delà. Sa passion pour la culture, son engagement en faveur de l’éducation et sa contribution à la littérature et à la philosophie ont été une source d’inspiration pour de nombreux intellectuels et étudiants. Sa disparition est une perte pour tous ceux qui ont eu la chance de croiser sa route.

Un hommage mérité

Nuccio Ordine était un homme exceptionnel, dont la contribution à la culture et à l’éducation restera gravée dans les mémoires. Les hommages à sa mémoire ont été nombreux, témoignant de l’affection et de l’estime que lui portaient ses collègues et amis. Sa disparition est une grande perte pour le monde culturel mais son héritage restera vivant et continuera à inspirer les générations futures.