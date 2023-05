Mort Cause de Décès : “Le décès de petit Tony remonte à 10 ans : 5 faits méconnus à son sujet”

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le petit Tony : l’Elvis italien

Le 27 mai 2013, Little Tony est décédé à Rome, interprète inoubliable de tubes tels que “Riderà” et “Cuore matto”, surnommé “l’Elvis italien”. Nom de scène d’Antonio Ciacci, né à Saint-Marin en 1941, Little Tony aborde la musique très jeune : à 16 ans il part pour Londres, où il restera quelques années avant de rentrer en Italie.

Les débuts de Little Tony dans la musique

Au début des années 60, Antonio Ciacci commence à se faire connaître en Italie sous le nom de Little Tony. Il est rapidement repéré par le producteur Walter Guertler, qui lui fait enregistrer son premier disque, “Too Good”.

Le succès est immédiat et Little Tony devient une véritable star de la musique italienne. Il enchaîne les tubes, tels que “Riderà” et “Cuore matto”, qui restent encore aujourd’hui des classiques de la chanson italienne.

L’Elvis italien

Little Tony est rapidement surnommé “l’Elvis italien” en raison de son style musical, qui rappelle celui du célèbre chanteur américain. Mais il ne se contente pas de copier Elvis Presley : il développe son propre style, mélangeant rock’n’roll, pop et musique italienne.

Il est également reconnu pour ses performances scéniques, où il déploie une énergie incroyable. Il se produit régulièrement dans les clubs et les salles de concert italiennes, et est également invité à participer à de nombreux festivals de musique à travers l’Europe.

L’apogée de la carrière de Little Tony

Dans les années 60, Little Tony est au sommet de sa carrière. Il enregistre de nombreux disques qui se vendent à des millions d’exemplaires, et est régulièrement invité à la télévision italienne.

Il est également acteur, et apparaît dans plusieurs films italiens, notamment “I ragazzi del juke-box” en 1959 et “Il ragazzo che sorride” en 1960.

La fin de la carrière de Little Tony

Dans les années 70, la popularité de Little Tony commence à décliner. Il continue à enregistrer des disques, mais ces derniers ne rencontrent plus autant de succès qu’auparavant.

Il se retire progressivement de la scène musicale dans les années 80, mais continue à se produire occasionnellement. Il est également invité à participer à des émissions de télévision, où il évoque souvent ses souvenirs de l’époque où il était une star de la musique italienne.

Le décès de Little Tony

Le 27 mai 2013, Little Tony décède à Rome, à l’âge de 72 ans. Il laisse derrière lui une carrière exceptionnelle, marquée par de nombreux succès musicaux et une énergie scénique inoubliable.

Sa mort est largement couverte par la presse italienne, qui rend hommage à cette icône de la musique italienne. Mais au-delà de l’émotion suscitée par sa disparition, Little Tony restera à jamais une figure emblématique de la musique italienne, un artiste qui a marqué toute une génération.